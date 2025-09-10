Fernández Oro será sede de las Olimpiadas Especiales Argentina: los detalles

La vecina ciudad se prepara para recibir a las distintas delegaciones. Los detalles del torneo de atletismo.

Por segundo año consecutivo, la ciudad de Fernández Oro será nuevamente sede de las Olimpíadas Especiales Argentina 2025 , un prestigioso evento al aire libre que tendrá como escenario la pista de atletismo.

La fiesta deportiva contará con la presencia de más de 140 competidores que llegarán desde distintos puntos de la región y comenzará a las 9.30

“Se van a desarrollar carreras de 100 metros y de 50 metros, también pruebas de salto en largo y lanzamiento de pelota de sóftbol”, anticipa el reconocido profe Fabricio Schiavo .

Durante la mañana se disputarán las competencias clasificatorias y por la tarde las finales, previendo que la actividad culmine a las 16.

Atletismo La pista de atletismo que albergará la competencia.

“Acercate a compartir y acompañar a quienes serán protagonistas de este torneo. Podés traer tu reposera y tu mate para disfrutar de las pruebas durante el día”, invitó la Muni a la comunidad a ser parte de la espectacular jornada..

Por el momento “tenemos 140 personas inscriptas”, como adelantó Schiavo, aunque el número incluso puede crecer.

“Como es solo por el día, van a intervenir más que nada atletas de la zona, jóvenes de Fernández Oro, de Cipolletti, de Allen, y de Neuquén también, que el año pasado no estuvieron pero ese año se suman”, asegura Mariela Galván, ligada a la organización.

“Habrá un acto protocolar al mediodía, porque ellos arrancan temprano con las pruebas para hacer por la tarde las finales y la premiación. Vienen de escuela laborales, de instituciones, como Alas del Alma de Cipolletti, en Oro está Naturaleza Sin Límites a través del área de accesibilidad, donde los contenemos de lunes a viernes en el espacio con distintos talleres. Ese día también estará acompañando Cruz Roja”, agregó la coordinadora del área de accesibilidad.

Oro invita al "cachengazo" de Primavera

Con motivo del cambio de estación, el domingo 28 de septiembre de 15 a 21 se realizará el cachengazo de Primavera en el Club Fernández Oro, ubicado en Mariano Moreno 230.

Habrá Buffet, bebidas, música, baile y muchas sorpresas para adultos mayores +50. Inscripciones al: 299-4198118. Ideal para divertirse y bailar.

A la vez los estudiantes tendrán su día de festejo el lunes 22 de septiembre, de 14 a 18 en el Parque Central. "Música en vivo. Torneos deportivos. Actividades artísticas. ¡Sorpresas! Si tenés entre 12 y 19 años, no te lo podés perder", promueven la actividad desde la Muni.

Cooperativas orenses en el encuentro provincial

En otra noticia vinculada a Oro, la ciudad estuvo presente en el 55° Congreso de Cooperativas de Río Negro y 36° Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro, bajo el lema “Sustentabilidad en el trabajo: construyendo un mundo mejor”, realizado en General Roca.

“El intendente Gustavo Amati acompañó a las cooperativas locales en este importante espacio de encuentro, reafirmando el compromiso de nuestra gestión con el fortalecimiento del movimiento cooperativo. Un congreso que impulsa la innovación, la economía social y la construcción de un futuro más sustentable”, comunicaron desde la Muni.

Oro estuvo representada por:

-Cooperativa Aromáticas del Alto Valle

-Cooperativa Apicultores del Comahue

-Cooperativa Mujeres de Oro en Acción

-Cooperativa Oro Modular

-Cooperativa El Trueno Construcciones