Jubilados cipoleños se organizan y visibilizan sus reclamos cada miércoles

Como cada miércoles, jubilados de Cipolletti se reúnen frente al PAMI para visibilizar sus reclamos.

Como cada miércoles por la mañana, un grupo de jubilados de Cipolletti se reunió frente a la delegación local del PAMI para dar visibilidad a los reclamos que el sector sostiene desde hace tiempo y que se repiten en distintas ciudades del país. Con folletería en mano, los adultos mayores entregan cada semana un documento en el que resumen los principales puntos de su lucha, en medio de un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre frente a posibles reformas previsionales.

“Estamos distribuyendo un pedido por un montón de jubilados que se sienten amenazados. Nos han quitado las cosas que como jubilados nos merecemos”, expresó en diálogo con LM Cipolletti Reginaldo Benvenuto , uno de los vecinos que participa activamente de los encuentros.

Los puntos difundidos por los jubilados cipoleños se enmarcan en demandas que ya se escuchan en diferentes provincias. En el volante que circuló esta mañana, se detalla que entre 2016 y 2025 las jubilaciones medias en Río Negro perdieron un 52% de su poder de compra. En el caso de quienes cobran la mínima más el bono, la caída fue del 32%.

Además, advierten que las jubilaciones fueron uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste: “El 27% del ajuste fue en jubilaciones y pensiones”, denuncian en el escrito. También señalan su rechazo a la reforma previsional que, impulsada por el FMI, podría implementarse en 2026 y que implicaría elevar la edad jubilatoria, aumentar los años de aportes y modificar los regímenes especiales.

E.C.P PAMI (4) Estefania Petrella

Entre los pedidos que difunden los jubilados de Cipolletti se encuentran:

Aumento inmediato de las jubilaciones.

82% del salario activo como piso jubilatorio al momento de retirarse.

al momento de retirarse. Ratificación de la Zona Austral con un adicional del 40%.

con un adicional del 40%. Reapertura de la moratoria previsional.

Creación de un nuevo sistema nacional previsional de reparto, solidario e intergeneracional.

de reparto, solidario e intergeneracional. Movilidad jubilatoria ajustada al IPC o a la variación salarial de los trabajadores activos.

ajustada al IPC o a la variación salarial de los trabajadores activos. Viviendas en comodato y rebajas en el transporte público.

y rebajas en el transporte público. Créditos especiales para jubilados y planes de turismo .

. No al cierre de las delegaciones del PAMI y de ANSES, y normalización del PAMI con restitución del 100% de descuento en medicamentos.

del PAMI y de ANSES, y normalización del PAMI con restitución del 100% de descuento en medicamentos. Mayor celeridad en turnos, prestaciones y entrega de insumos médicos.

También apuntan contra los sobreprecios en el área de oftalmología y reclaman al IPROSS que termine con las largas esperas, el cobro de plus en consultas y los altos costos en tratamientos. “Pedimos una cobertura real de medicamentos del 50% en ambulatorios y 70% en crónicos, y un plan de salud específico para adultos mayores”, resume el documento.

Pedido pami cipoleños

“Somos jubilados que ayudamos a otros jubilados”

Benvenuto remarcó que la iniciativa en Cipolletti se organiza de manera autoconvocada y busca amplificar las necesidades de todo el sector. “Hablamos de la situación que estamos viviendo. No pedimos apoyo, sino que nos restituyan lo que nos corresponde. Hablamos como autoconvocados de todos los jubilados de la ciudad”, señaló.

El jubilado destacó que, si bien en la oficina local del PAMI suelen ser bien atendidos por el personal, las decisiones que afectan al sector provienen de niveles superiores. “Ellos responden a jefes de otros sectores”, apuntó.

Más allá de las críticas, subrayó el valor del espacio semanal que comparten con otros adultos mayores. “Somos jubilados que nos juntamos para ayudar a otros jubilados. Todos los miércoles nos reunimos y repartimos en Cipolletti”, afirmó.

Las protestas de los jubilados cipoleños se suman a un movimiento nacional que busca frenar la pérdida del poder adquisitivo y alertar sobre los efectos que podrían traer futuras reformas.