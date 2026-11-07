Corte de luz en una zona clave de Cipolletti para este domingo: cuánto durará

Conocé que sector importante de la ciudad se verá afectado por la interrupción del suministro. Las razones del mismo.

Edersa programó un nuevo corte de luz para este domingo.

La distribuidora eléctrica Edersa anunció un corte de luz para este domingo 8 de noviembre debido a que llevará adelante un plan de obras y mantenimiento sobre la red eléctrica de Cipolletti .

Las tareas, indicaron, buscan mejorar la calidad del servicio y garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Para concretar las labores de manera segura, la empresa informó que será imprescindible interrumpir el suministro eléctrico en el horario de 9:30 a 11:30 . El corte programado impactará en los siguientes sectores e instalaciones:

Desde la distribuidora solicitaron a las vecinas y vecinos de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante la franja horaria estipulada para evitar inconvenientes en artefactos y rutinas diarias.

Calle Mariano Moreno , en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 151 y la calle Rivadavia .

Qué barrio de Cipolletti estuvo sin luz el viernes

El barrio Costa Norte sufrió una interrupción del suministro el viernes .

Por la obra, el transporte público de pasajeros debió modificar su recorrido habitual y circular por la calle del colegio Sunrise.

Por qué habrá cortes de electricidad

Por las tareas que Edersa ejecutará en distintas localidades de Río Negro. El operativo contempla trabajos de poda preventiva, mantenimiento de redes de media tensión y modernización de subestaciones transformadoras.