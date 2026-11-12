Qué resolvieron Los Palmeras con el show del Alto Valle tras la muerte de Marcos Camino: "Van a tener..."

Marcos Camino y la banda actual de Los Palmeras, que le rendirá homenaje en Cinco Saltos a puro ritmo.

La repentina muerte de Marcos Camino , uno de los fundadores y figura histórica de Los Palmeras , provocó un cimbronazo en el mundo artístico y conmocionó al país entero . El triste suceso fue confirmado el martes y por la cercanía con la presentación del famoso grupo santafesino en la región , surgieron algunas dudas sobre si finalmente se presentarían el domingo en Cinco Saltos .

Este jueves, Adrián Forni el manager de la banda santafesina brindó declaraciones exclusivas a LM Cipolletti y despejó toda incógnita, al ratificar que cumplirán con el compromiso asumido y brindarán un cierre a toda orquesta de la Fiesta por el 112 aniversario de la vecina ciudad.

“Estábamos en Las Lomitas, Formosa, cuando ocurrió esto -por la muerte del referente- y seguimos tocando. Por respeto al trabajo y a la palabra lo hicimos. Homenajeando por supuesto al compañero y amigo y volvimos lo más rápido posible para despedirlo”, explicó el representante de Los Palmeras en relación a la postura adoptada en medio de tan doloroso momento.

Los Palmeras en un show que brindaron en Cipolletti Antonio Spagnuolo

En un mismo sentido agregó: “Hoy es día de descanso y mañana -por el viernes- arranca la gira de nuevo. Hacemos Cañuelas, en la Fiesta del Dulce de Leche y luego seguimos para el Alto Valle. Tenemos una presentación el día anterior y ya el domingo Cinco Saltos. Allá van a estar Los Palmeras con su profesionalismo y dedicación”, reiteró.

Por último, dejó un mensaje tranquilizador para los fans: “Quédense tranquilos que van a tener el show de Los Palmeras, con la misma fuerza y como siempre. Esto no deja de ser una empresa”, reflexionó.

En sintonía con sus dichos, desde el Instagram de la Municipalidad de Cinco Saltos anuncian con bombos y platillos la actuación de Los Palmeras en la ciudad. La música, se sabe, también sana el corazón.

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La muerte de Marcos Camino

Junto a Rubén "Cacho" Deicas, fue protagonista del crecimiento de la banda, que pasó de los escenarios santafesinos a convertirse en uno de los máximos referentes de la música tropical argentina, con reconocimiento también en el exterior.

La trayectoria de Camino

En febrero de 2026, Camino había anunciado su retiro definitivo de los escenarios. En un video difundido por las redes sociales de la banda, explicó que la decisión respondía a cuestiones vinculadas con su edad y su salud. También manifestó su intención de dedicar más tiempo a su esposa y disfrutar de una vida familiar más tranquila.

En febrero de 2026, Camino había anunciado su retiro definitivo de los escenarios. En un video difundido por las redes sociales de la banda, explicó que la decisión respondía a cuestiones vinculadas con su edad y su salud. También manifestó su intención de dedicar más tiempo a su esposa y disfrutar de una vida familiar más tranquila.

Su salida se produjo después de la desvinculación de Cacho Deicas, en 2025, en medio de diferencias internas y conflictos vinculados con la conducción y la propiedad de la marca Los Palmeras.

Durante varias décadas, la agrupación sorteó cambios en la escena musical sin perder su llegada al público. En ese trayecto, Marcos Camino tuvo un lugar central, tanto por su participación artística como por su vínculo con el proyecto desde sus inicios.