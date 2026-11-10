Qué pasará con la presentación de Los Palmeras en Cinco Saltos tras la muerte de su fundador Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, generó conmoción en el mundo de la música y abrió un interrogante en la región: ¿la banda se presentará en los festejos por el 112° aniversario de Cinco Saltos?

Qué pasará con la presentación de Los Palmeras en Cinco Saltos tras la muerte de su fundador.

La noticia del fallecimiento del músico santafesino se conoció este martes 10 de noviembre y causó un profundo impacto entre sus seguidores. Camino tenía 76 años y fue una figura fundamental en la historia de una de las agrupaciones más populares de la cumbia argentina. Aún en la actualidad, '' Los Palmeras '' es una de las bandas más convocantes del país".

Su partida se produce a pocos días de una presentación prevista en el Alto Valle . Según había anunciado la Municipalidad de Cinco Salto s, Los Palmeras serían uno de los números centrales de la celebración, con un show programado para el domingo 15 de noviembre en el Predio Polideportivo Municipal N° 1.

La propuesta forma parte de tres jornadas de festejos, previstas para el 13, 14 y 15 de noviembre , con entrada libre y gratuita, espectáculos musicales, puestos gastronómicos, artesanos y sorteos.

¿Qué pasará con el show de Los Palmeras en Cinco Saltos?

Por el momento, la principal incógnita pasa por conocer si la agrupación mantendrá su compromiso artístico en la ciudad o si habrá modificaciones en la programación tras la muerte de su histórico fundador.

Cabe recordar que en febrero de este año Marcos Camino anunció su retiro de los escenarios por motivos de edad y salud. En aquel momento expresó su deseo de que el grupo continuara y la producción de la banda confirmó que las actividades seguirían con normalidad. Por ello, su hijo, Marcos Camino Jr., asumió como nuevo líder de la mítica agrupación.

La presentación en Cinco Saltos estaba incluida en la programación difundida por el Municipio, pero la nueva situación abre interrogantes sobre el espectáculo previsto para el cierre de los festejos.

Se aguarda una comunicación oficial que permita conocer qué decisión se tomará sobre la participación de Los Palmeras en el aniversario de la ciudad.

La confirmación por parte de la banda

A través de un posteo realizado en la red social Instagram expresaron: "Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre.

Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información".