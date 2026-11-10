El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler entregaron más de 70 títulos de propiedad a familias cipoleñas.

Un sueño cumplido: más de 70 familias cipoleñas recibieron la escritura de su vivienda.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , entregaron más de 70 títulos de propiedad a familias cipoleñas . A través de distintos programas provinciales, vecinos pudieron concretar un paso fundamental: tener la seguridad de que su vivienda les pertenece legalmente.

Durante el encuentro compartido con la comunidad, Buteler destacó la importancia de visibilizar estas herramientas para que más vecinos puedan conocerlas y acceder a ellas. "Para nosotros no hay nada más importante que una familia pueda tener su título de propiedad, porque eso te da la tranquilidad de que tu vivienda es 100% tuya . Nadie la puede sacar y no va a haber dudas de que eso es tuyo", expresó.

La entrega reunió a familias que accedieron a sus títulos a través de diferentes herramientas. Algunas completaron el pago de sus viviendas al IPPV ; otras pudieron regularizar su situación mediante la Ley Pierri , destinada a quienes ocupan sus hogares desde hace años pero no lograban obtener la documentación por dificultades vinculadas a la titularidad de los terrenos.

También se entregaron escrituras correspondientes a procesos de regularización dominial de tierras municipales y provinciales, con la intervención de organismos del Gobierno Provincial y el Municipio.

En ese sentido, el Intendente explicó que muchas familias atravesaron durante años distintas gestiones sin encontrar una solución. “Hay vecinos que estuvieron dando vueltas por un montón de oficinas y nunca lograron encontrar la manera de hacer esa escritura. A través de la Ley Pierri, que es un programa del Gobierno Provincial, pueden hacerlo”, señaló.

Buteler remarcó que el objetivo de estos actos también es que otros vecinos conozcan las alternativas disponibles y puedan iniciar sus trámites en el IPPV, el Municipio o los organismos provinciales correspondientes.

La escritura como parte de la transformación en los barrios

El intendente vinculó la regularización dominial con las obras de infraestructura que se llevan adelante en distintos sectores de Cipolletti, para que cada barrio pueda contar con mejores servicios y condiciones de vida.

"Con Alberto tenemos el objetivo de que todos los barrios de Cipolletti tengan todos los servicios" señaló el jefe comunal.

En este sentido, detalló: "Estamos haciendo gas en Puente 83 y Labraña, asfalto en Luis Piedrabuena y en conectores viales con la Circunvalación, además de obras de agua y cloacas para la zona norte".

En esa línea, sostuvo que el título de propiedad representa una de las etapas fundamentales de ese proceso: "El final de la historia, o uno de los finales, es el título de propiedad. Por eso la importancia que tiene este acto".

La jornada dejó así una imagen compartida por más de 70 familias: vecinos que después de años de espera pudieron recibir un documento que respalda legalmente lo que construyeron con esfuerzo y dedicación. Una escritura que lleva tranquilidad a sus hogares y abre nuevas posibilidades para su futuro.

Acompañaron a las familias el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el Interventor del IPPV, Mariano Lavin; y demás autoridades provinciales y municipales.