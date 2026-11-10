Aventura soñada de padre e hijo tuvo un trágico final: accidente fatal en la Ruta de los 7 lagos

San Antonio Oeste fue el punto de partida de lo que debía ser una inolvidable experiencia en moto. En el tramo Bariloche-Traful el padre perdió el control del rodado y se desató el drama.

Un viaje recreativo de padre e hijo terminó de manera trágica sobre la Ruta Nacional 40 . Un motociclista de 68 años murió durante la tarde del lunes tras sufrir un accidente fatal a la altura del kilómetro 2139 , en el tramo conocido como Siete Lagos , en cercanías del camping Quintupuray y a unos 30 kilómetros de Villa La Angostura .

La víctima circulaba en su propia motocicleta por el trazado cordillerano cuando, al ingresar a una curva cerrada , perdió el control del vehículo por causas que aún intentan establecerse. El rodado impactó violentamente contra el guardarraíl , lo que le provocó la muerte prácticamente en el acto debido a la severidad del golpe.

El motociclista realizaba una travesía rutera junto a su hijo, quien se desplazaba metros más adelante en otro vehículo. Ambos habían iniciado el trayecto en San Antonio Oeste y habían partido durante la jornada desde Bariloche con destino a Villa Traful.

La desesperación de su hijo y el fatal desenlace

Tras el despiste, el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades. Minutos después se desplegó un importante operativo a cargo de Bomberos Voluntarios, personal médico del Hospital de Villa La Angostura y efectivos de la Comisaría 28. Los profesionales de salud constataron en el lugar el deceso del hombre.

Según informaron las fuentes, en el operativo también intervino Gendarmería Nacional, que colaboró con el ordenamiento del tránsito. La circulación vehicular debió ser restringida mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes. Personal del gabinete de Criminalística de Junín de los Andes realizó los trabajos accidentológicos, con intervención del médico policial.

La causa judicial quedó en manos del fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, quien ordenó las pericias accidentológicas de rigor para determinar las causas exactas del accidente. El cuerpo fue trasladado a la morgue hospitalaria local antes de ser entregado a su familiar.