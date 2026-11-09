"Donar sangre para que nunca falte": Río Negro celebra el día de donante de sangre.

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. Una fecha para promover la donación como una práctica fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes a quienes los necesiten.

La jornada recuerda la primera transfusión de sangre realizada con éxito en Argentina , en 1914, y pone en valor la importancia de sostener una cultura de donación responsable. Una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas.

Donar sangre es un acto de empatía y compromiso social: cada donación puede salvar hasta cuatro vidas .

El sistema de salud necesita contar todos los días con donantes voluntarios, ya que la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente.

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro agradecen a todas las personas donantes, a los más de 70 profesionales (médicos, licenciados, técnicos y administrativos) que forman parte de los servicios de hemoterapia de los hospitales públicos de la provincia, y a quienes, con su compromiso, hacen posible que la sangre esté disponible en cada hospital cuando se la necesita.

¿Quiénes pueden donar?

Para donar sangre se recuerda asistir con DNI y contar con los siguientes requisitos:

• Tener entre 16 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de Salud.

• Dormir más de 6 horas.

• Desayunar evitando grasas y lácteos.

• Dejar pasar 3 meses entre donación.

¿Quién con quién?

Cada uno de nosotros nace con un tipo de sangre que pertenece a un Grupo (A, B, AB, 0) y a un factor Rh (Positivo o Negativo). Por esta condición genética, nuestro organismo debe recibir sangre compatible.

Para tomar conciencia, aproximadamente el 10% de la población es Rh Negativo y, por eso, cuando un paciente necesita este tipo de sangre, el Centro puede tener dificultad para obtenerla. Si sos Rh Negativo acercate a donar.

Qué pasa con los que no pueden donar

Los que no pueden donar sangre, siempre pueden colaborar difundiendo entre tus amigos y familia la importancia de ser donantes voluntarios y habituales de sangre.

La extracción dura entre 7 y 10 minutos, todo el proceso, no lleva mas de media hora, se realiza en un ambiente seguro y con material descartable y se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis.

Organizados por los hospitales, a lo largo de la semana se realizarán actividades en toda la provincia, invitando a participar a la comunidad.

Acciones Cipoleñas realizará una colecta este miércoles

La fundación "Acciones Cipoleñas" (conocida también como FAC o RedFAC) realizará una colecta de sangre el próximo miércoles 11 de noviembre desde las 8.30 y hasta las 12 horas. Quienes cumplan con los requisitos mencionados anteriormente, se pueden acercar a la delegación del IPPV (Arenales 1499).

Desde la organización destacan la importancia de donar y de contruibuir a la difusión de la importancia de esta acción. Además, se recuerda que si tenés entre 18 y 40 años, podés ser un posible donante de médula ósea. Se puede ser donante a través de la extracción de sange o de un hisopado bucal.

En marco de las celebraciones por el aniversario de Cinco Saltos se colocó cartelería de concientización

Este lunes se realizó una jornada con el equipo del Servicio de Hemoterapia del Hospital de Cinco Saltos, la Jefa de Servicios Técnicos del Hospital, el Director del Hospital de Cinco Saltos, el Intendente de la ciudad Enrique Rossi, la Presidenta del Concejo Deliberante, funcionarios y vecinos.

En el Parque Central se inauguró un nuevo cartel de concientización para recordar todos los días que donar sangre es donar vida.

Desde la fundación Acciones Cipoleñas comunicaron que recibieron un reconocimiento y la Declaración de Interés Público Municipal N° 09/26 por las actividades que realizan en conjunto con el Servicio de Hemoterapia del Hospital de Cinco Saltos. Por este motivo, expresaron: "Estamos felices de festejar de esta manera. Felices por estas actividades institucionales, por este trabajo en equipo, por este camino que venimos construyendo juntos desde hace años".