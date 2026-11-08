El trabajo detrás de los medicamentos: cómo funciona la producción en Profarse

Un recorrido por la planta del laboratorio provincial muestra la tarea de los operarios para abastecer de medicamentos a los hospitales de Río Negro.

El laboratorio provincial Profarse avanza en la producción de insumos destinados al sistema sanitario de Río Negro , en el marco de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Alberto Weretilneck . Dentro del establecimiento, la labor diaria de los operarios resulta fundamental para garantizar que los remedios lleguen en tiempo y forma a los centros de salud provinciales.

Uno de los encargados de este proceso es Fernando Albornoz , quien se desempeña en el sector de acondicionamiento primario de la planta. Su tarea principal se desarrolla en la máquina "blistera", el equipo que se encarga de moldear, sellar y cortar las tiras individuales que resguardan cada comprimido previo a su empaque final en cajas.

Durante jornadas de ocho horas, Albornoz opera la maquinaria junto a otros dos compañeros, quienes realizan la carga manual de las pastillas en las bandejas. Este procedimiento representa la etapa previa al empaque definitivo y posterior despacho de la producción.

"Es el anteúltimo paso antes de salir del laboratorio", explicó el operario al describir la dinámica de trabajo en el área de acondicionamiento. Se trata de un procedimiento que demanda atención continua y una estrecha coordinación entre los miembros del equipo técnico.

Sobre los requerimientos que exige la manipulación de los insumos farmacéuticos, Albornoz remarcó: "Hay que tener mucho cuidado y es un trabajo que requiere mucha concentración y buena predisposición".

Producción actual y entrega en hospitales

Además del aspecto técnico, la rutina laboral diaria afianzó la relación entre los trabajadores del laboratorio rionegrino. La convivencia continua en la planta generó un clima de colaboración entre los operarios que integran la línea de producción.

"Estamos ocho horas acá adentro todos, es como un grupo chico y que nos conocemos todos. Se hace ameno, es como una familia", relató el trabajador al referirse al vínculo diario con sus compañeros en la sede de Profarse.

Actualmente, la planta estatal se encuentra elaborando partidas de Metformina de 500 mg y 1 g, en el marco de la orden de compra 2026. La totalidad de esta tanda de medicamentos será entregada en diciembre a los hospitales de Río Negro, reforzando el abastecimiento de insumos en el sistema de salud provincial.