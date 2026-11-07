Una camioneta con prohibición de circular desde 2022 fue detectada en un control en la ruta

Un amplio despliegue preventivo y de seguridad vial se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 40 y en distintos puntos de Bariloche . El procedimiento, encabezado por diversas fuerzas policiales, estuvo centrado en el control vehicular, la verificación de documentación y la prevención de infracciones en la zona.

Las tareas operativas estuvieron dirigidas por el Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche , con la colaboración de personal de la Brigada Rural . El primer puesto de verificación comenzó a funcionar a las 14:30 en el kilómetro 2035 de la Ruta 40, en cercanías del sector Gauchito Gil.

Posteriormente, las cuadrillas se trasladaron al kilómetro 2049 y luego continuaron los controles en las inmediaciones del Puesto Chacras, manteniendo la vigilancia intensiva hasta las 18. En total, las autoridades identificaron a 105 personas , inspeccionaron 96 vehículos particulares y 12 camiones , y efectuaron 226 test de alcoholemia , los cuales arrojaron resultado negativo en su totalidad. Durante la jornada se labraron cinco actas de infracción.

Irregularidad detectada y continuidad de los controles

Entre las verificaciones realizadas, los efectivos interceptaron una utilitaria Renault Kangoo. Al consultar su situación registral en el sistema, constataron que el vehículo registraba una prohibición de circular vigente desde el 27 de noviembre de 2022, dispuesta por el Registro Seccional N° 02. Ante el hallazgo, el personal procedió a la inmediata retención de la Cédula de Identificación Vehicular.

Los operativos preventivos se extendieron durante la tarde y noche en otros puntos de la ciudad. A partir de las 19:15, efectivos de la Comisaría 27° continuaron con las labores de interceptación e identificación en los sectores de Puente Negro y Sierra de las Quijadas. Estas acciones formaron parte del Plan Operacional de Cobertura de Seguridad y Prevención impulsado por el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Seguridad y Justicia.