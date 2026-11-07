La UNRN lanzará una diplomatura en construcción sustentable: quiénes podrán inscribirse y cómo será la cursada

La Universidad Nacional de Río Negro ofrecerá una nueva formación, con modalidad híbrida y cupos limitados. Conocé quiénes podrán anotarse.

La UNRN y el Gobierno de Río Negro firmaron un nuevo convenio de formación.

La Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) y el Gobierno provincial firmaron un convenio para implementar una nueva propuesta de formación académica vinculada a la construcción sustentable , el aprovechamiento de la madera y la utilización de biomateriales.

El acuerdo se concretó este viernes 6 de noviembre, durante un encuentro realizado en General Roca . La propuesta contempla una diplomatura de 120 horas de duración , con modalidad híbrida y un cupo máximo de 60 participantes .

La capacitación estará dirigida a profesionales, técnicos, emprendedores, trabajadores de la construcción y público en general , con el objetivo de incorporar conocimientos sobre nuevas técnicas constructivas y promover alternativas sustentables dentro de la actividad productiva regional.

La nueva oferta académica se denomina Diplomatura en Construcción Sustentable en Madera y Biomateriales (CoSuMaB) y será implementada mediante un trabajo conjunto entre la casa de estudios y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo provincial.

Una nueva capacitación para impulsar la construcción sustentable

La firma del Convenio Específico de Cooperación se desarrolló en el Vicerrectorado de la UNRN Sede Alto Valle - Valle Medio, ubicado en General Roca, con la participación de autoridades universitarias y representantes del Gobierno provincial.

El documento fue suscripto por la vicerrectora de la universidad, María Andrea Tapia, y el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Fabián Banacloy, quienes formalizaron el acuerdo para avanzar con la implementación de la propuesta.

También participaron la secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri; el director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias; y el director Forestal en Valles Irrigados, Antonio Puerta.

La iniciativa busca fortalecer la cadena forestoindustrial de Río Negro mediante la formación de recursos humanos especializados, capaces de incorporar conocimientos vinculados con el uso de madera, biomateriales y técnicas de construcción orientadas a la sustentabilidad.

Cómo será la cursada de la diplomatura de la UNRN

Uno de los aspectos destacados de la propuesta académica es su modalidad híbrida, que permitirá combinar instancias de aprendizaje virtual con actividades presenciales obligatorias, destinadas a complementar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la capacitación.

La diplomatura tendrá una carga horaria total de 120 horas, distribuidas entre 88 horas de cursada virtual y otras 32 horas correspondientes a un taller presencial obligatorio, organizado en cuatro jornadas intensivas de trabajo.

Los contenidos estarán vinculados con las técnicas constructivas sustentables, el manejo de biomateriales y el aprovechamiento de recursos asociados a la actividad forestoindustrial, con una orientación hacia la formación y el fortalecimiento de capacidades productivas.

Quiénes podrán inscribirse y cuándo abrirá la convocatoria

La Diplomatura en Construcción Sustentable en Madera y Biomateriales estará abierta a distintos perfiles, ya que no se encuentra dirigida exclusivamente a profesionales universitarios o personas que actualmente se desempeñen dentro del sector de la construcción.

La propuesta contará con un cupo máximo de 60 participantes. Desde la universidad confirmaron que las inscripciones abrirán próximamente, aunque todavía no se estableció una fecha de apertura ni se comunicaron los requisitos específicos.

La información sobre fechas, condiciones y procedimiento de inscripción será difundida a través de los canales oficiales de la UNRN, donde los interesados podrán consultar las novedades relacionadas con esta nueva oportunidad de capacitación.