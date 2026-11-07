Cuenta regresiva para las obras en las rutas 22 y 151: cuándo comenzarán y qué sectores cambiarán

Vialidad Rionegrina adelantó las fechas de inicio de las obras sobre los tramos próximos a adjudicar.

Confirmaron los inicios de obras para reparar las rutas 22 y 151 en Río Negro.

El Gobierno de Río Negro confirmó las primeras obras de reparación sobre las rutas nacionales 22 y 151 . Las intervenciones alcanzarán cuatro tramos estratégicos, entre ellos el acceso a Cipolletti por Puente 83, uno de los sectores incluidos en el plan provincial de recuperación vial.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün , adelantó los plazos previstos para el inicio de los trabajos y explicó que actualmente se desarrollan los procedimientos administrativos necesarios para adjudicar las obras a las empresas que presentaron sus propuestas económicas.

“En la segunda quincena de noviembre estaremos en obra”, aseguró el funcionario, quien detalló que las intervenciones forman parte de la decisión del gobernador Alberto Weretilneck de asumir la responsabilidad sobre corredores nacionales que presentan importantes problemas de infraestructura.

Sin embargo, antes de comenzar con las reparaciones deberán completarse distintas instancias administrativas. “Tenemos que hacer la adjudicación, la firma de contrato y tramitar rápidamente el anticipo financiero”, explicó Grün sobre los pasos pendientes para habilitar el inicio de las tareas.

El Gobernador de Río Negro abrió las ofertas de las empresas que buscaran adjudicarse las obras de mejoras en las rutas nacionales 22 y 151.

Qué obras se realizarán en Cipolletti y Puente 83

Uno de los frentes de trabajo estará ubicado sobre la Ruta Nacional 22, entre Fernández Oro y Cipolletti, específicamente a la altura de Puente 83, un sector fundamental para la conectividad entre ambas localidades del Alto Valle.

Las intervenciones previstas contemplan reparaciones sobre la calzada, mejoras en las colectoras, recomposición de banquinas y trabajos de señalización vial. El objetivo es recuperar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para quienes transitan diariamente por este corredor.

Este tramo forma parte de los cuatro sectores seleccionados por Vialidad Rionegrina después de realizar relevamientos técnicos que permitieron identificar los puntos más comprometidos y establecer las prioridades de intervención en las dos rutas nacionales.

Grün explicó que las primeras contrataciones corresponden a sectores donde no existen acuerdos vigentes entre Vialidad Nacional y empresas constructoras, una condición que permite a la Provincia avanzar directamente con los procedimientos necesarios para ejecutar las reparaciones.

“Son tramos liberados, donde tomamos posesión y podemos avanzar con estas obras. Todavía quedan algunos sectores en esas condiciones”, precisó el titular del organismo provincial al referirse a la situación administrativa de los corredores.

Los otros sectores de las rutas 22 y 151 que serán reparados

Además de la intervención prevista en Cipolletti, el plan contempla trabajos sobre la Ruta Nacional 22 entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, donde se ejecutarán reparaciones de la calzada y recomposición de banquinas.

Otro frente estará ubicado entre Choele Choel y Chichinales, con especial atención en las zonas de Chimpay y Chelforó. Allí, el deterioro obliga a realizar intervenciones que superan las reparaciones superficiales habituales.

En ese sector, las tareas también alcanzarán las capas inferiores del pavimento, debido a los daños detectados en la estructura de la calzada. Estas intervenciones buscan recuperar las condiciones de resistencia y circulación del corredor.

En la Ruta Nacional 151, las obras comprenderán el tramo entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa, con prioridad sobre los sectores más deteriorados ubicados en las inmediaciones de Catriel.

Ya comenzaron los trabajos urgentes cerca de Catriel

Mientras avanza el proceso de adjudicación de las cuatro obras, Vialidad Rionegrina inició tareas de bacheo urgente sobre la Ruta Nacional 151, en uno de los sectores que presenta mayores complicaciones para los automovilistas.

Las reparaciones se desarrollan con personal y maquinaria de la Planta de Asfalto provincial, utilizando recursos propios del organismo. Estas intervenciones constituyen una respuesta inmediata mientras se completan los procedimientos para las contrataciones principales.

El organismo también tendrá a su cargo la supervisión de las obras, el control de los plazos de ejecución y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los sectores intervenidos.