Preocupación en Río Negro por dos búsquedas de personas: piden ayuda para encontrarlas

Una joven de 26 años y un hombre de 38 son buscados. Sus familias piden colaboración para conocer sus paraderos.

La Policía de Río Negro mantiene activas dos búsquedas de personas en distintas localidades de la provincia. Se trata de una joven de General Roca y un hombre de Catriel, cuyos paraderos se desconocen.

En las últimas horas, las autoridades difundieron los datos personales y las características físicas de ambas personas con el objetivo de ampliar la búsqueda y conseguir información que permita establecer dónde se encuentran actualmente.

Los casos corresponden a Débora Rocío Ñanco , de 26 años, y Alberto Martín Gómez , de 38 años. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y recordaron los canales habilitados para aportar información.

Buscan a una joven de 26 años desaparecida en General Roca

La primera búsqueda corresponde a Débora Rocío Ñanco, una joven de nacionalidad argentina que fue vista por última vez el miércoles 4 de noviembre en la ciudad de General Roca, según informó la Policía provincial.

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, la joven tiene contextura física delgada, mide aproximadamente 1,60 metros y pesa alrededor de 50 kilogramos. Además, tiene cabello negro, largo hasta los hombros, y ojos negros.

Al momento de su desaparición, Débora vestía un pulóver rosado de lana, pantalón de jean azul, zapatillas blancas con líneas azules y un camperón largo de color verde. Según el parte policial, no llevaba accesorios.

La búsqueda está a cargo de la Subcomisaría 69° de General Roca, que solicitó colaboración para obtener información sobre su posible ubicación. Hasta el momento, no se difundieron nuevos datos sobre su paradero.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que haya visto a la joven o tenga información que permita localizarla se comunique inmediatamente con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

Catriel: buscan a un hombre de 38 años con quien su familia perdió contacto

La segunda búsqueda activa corresponde a Alberto Martín Gómez, de 38 años, cuyo paradero es desconocido. La solicitud de colaboración fue difundida en Catriel, luego de que sus familiares denunciaran la falta de contacto.

Según la información proporcionada, los allegados del hombre indicaron que perdieron comunicación con él hace aproximadamente 15 días. Ante esta situación, radicaron la denuncia correspondiente para solicitar su localización y obtener información sobre su situación.

En cuanto a sus características físicas, Gómez tiene cabello corto, barba recortada, tez trigueña y ojos marrones. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación por parte de vecinos que pudieran haberlo visto.

Cómo aportar información sobre las dos búsquedas activas

La Policía de Río Negro reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en ambos procedimientos. Cualquier dato sobre los movimientos recientes o la posible ubicación de las personas buscadas puede resultar útil.

Quienes tengan información sobre Débora Rocío Ñanco o Alberto Martín Gómez pueden comunicarse con el 911 RN Emergencias o acercarse a la unidad policial más cercana para aportar los datos disponibles.

En el caso particular de Alberto Martín Gómez, también se encuentra habilitado el contacto con la Fiscalía de turno, a través del número telefónico (0299) 154194334, difundido junto con el pedido de búsqueda.