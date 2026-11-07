Ya hay un fuerte operativo en rutas rionegrinas por la llegada del Papa León XIV

La medida se enmarca en el amplio despliegue preventivo por la visita del Sumo Pontífice. Ya este viernes por la tarde se desple

La Brigada Rural puso en marcha este viernes un dispositivo especial de seguridad vial sobre la Ruta Provincial 6 , en las inmediaciones de la ciudad de General Roca . La medida se enmarca en el amplio despliegue preventivo coordinado a nivel regional ante la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.

El procedimiento se lleva adelante de manera conjunta entre los efectivos de la Brigada Rural y el personal de Seguridad Vial de Paso Córdoba . El punto neurálgico de inspección quedó establecido a la altura de la zona conocida como Tres Cruces , un lugar clave para el monitoreo del tránsito interurbano y rural.

Las tareas de fiscalización vehicular y la identificación de personas se desarrollan de forma rigurosa, dando cumplimiento a las directivas emanadas desde la Dirección General de Seguridad de la Policía de Río Negro .

El Papa León XIV comenzó su viaje a Uruguay: cuándo llegará y cuáles serán todas sus actividades.

Desde la unidad a cargo del operativo confirmaron que la presencia policial y las tareas preventivas se mantendrán de manera fija durante las próximas horas. El objetivo principal es regular el caudal de tráfico, prevenir accidentes e imprevistos sobre la calzada y garantizar la máxima seguridad y fluidez a lo largo de todo el corredor provincial mientras se mantengan las actividades vinculadas al evento religioso.

Una cipoleña actuará en la visita del Papa

La invitación para actuar en la visita del Papa León XIV a la Argentina cayó como un “regalo del cielo”, justamente, para Flor Olatte y todo Cipolletti. A través de ella y su bombo legüero, nuestra ciudad se hará sentir en la llegada del Sumo Pontífice a nuestro país.

Si bien no tiene una creencia definida, la percusionista local se declara sumamente “orgullosa” de esta emocionante oportunidad que se le presenta y, a tono con el sublime evento religioso del que formará parte, considera “una bendición” haber sido elegida entre tantas opciones.

“De una productora convocaron a artistas del interior y de Cipolletti voy yo. Es una alegría inmensa. Mi familia está muy contenta, imagínate. Mis padres y hermana, mis tías y tíos que son católicos también estallaron de alegría”, explica a LM Cipolletti el revuelo familiar que causó semejante noticia.

Florencia Olatte, un orgullo cipoleño. En la previa a su actuación por la visita del Papa, recibió a LMC. Estefania Petrella

Flor se subirá nada menos que al imponente escenario que se montará en el Monumento a los Españoles -Libertador y Sarmiento-, en el porteño barrio de Palermo, él mismo desde el cual León XIV oficiará una Misa de cara a miles de fieles el lunes 11 y el martes 10 encabezará una vigilia dedicada a las familias y a los jóvenes.

Lo que hay que saber sobre la visita del Papa León XIV

León XIV llegará a la Argentina este domingo para iniciar una visita de cuatro días que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La agenda del Papa incluirá encuentros con Javier Milei, misas públicas y reuniones con representantes de distintos sectores.

misas públicas y reuniones con representantes de distintos sectores. La visita del Pontífice generó un fuerte interés turístico: las búsquedas de alojamiento en Luján y Córdoba crecieron hasta un 500%.

Cronograma de actividades