Quieren que sea ley: personas con enfermedades intestinales podrán usar baños sin hacer fila

Una legisladora de Río Negro presentó un proyecto para garantizar el acceso prioritario a baños a "quienes padecen urgencia evacuatoria, dolor abdominal y diarrea".

En Río Negro, buscan que las dependencias públicas acepten a personas ingresar al baño si tienen problemas intestinales.

Una situación cotidiana que para muchas personas puede convertirse en una verdadera emergencia podría cambiar en Río Negro. Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone garantizar el acceso prioritario a baños públicos para quienes padecen determinadas enfermedades intestinales .

La iniciativa fue impulsada por la legisladora María Laura Frei (PRO) y busca establecer nuevas herramientas de protección para las personas diagnosticadas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), una condición que puede provocar episodios repentinos de urgencia evacuatoria.

El proyecto contempla que quienes atraviesen un brote de la enfermedad puedan utilizar los sanitarios de dependencias públicas provinciales sin tener que esperar, siempre que su condición clínica lo requiera. La propuesta también incorpora medidas de concientización y capacitación.

La legisladora explicó que el objetivo es “avanzar hacia un modelo de cuidado integral que trascienda la respuesta exclusivamente asistencial”, mediante políticas que contemplen las dificultades que enfrentan diariamente quienes conviven con estas enfermedades.

María Laura Frei (PRO).

Una enfermedad que puede convertir una salida cotidiana en una emergencia

Uno de los principales argumentos del proyecto está relacionado con las consecuencias que provocan los síntomas de estas patologías. La necesidad repentina de utilizar un sanitario puede convertirse en una situación angustiante cuando no existe disponibilidad inmediata.

Según explicó Frei en los fundamentos, la urgencia evacuatoria, el dolor abdominal y la diarrea persistente son manifestaciones que “condicionan profundamente la vida cotidiana” de las personas afectadas y pueden limitar sus actividades habituales.

La legisladora también advirtió que estas situaciones pueden generar experiencias de “vergüenza, discriminación y aislamiento”, especialmente cuando quienes padecen la enfermedad deben explicar públicamente su condición para conseguir autorización o acceder rápidamente a un baño.

Frente a este escenario, la iniciativa busca que el acceso a los sanitarios deje de depender exclusivamente de la voluntad de terceros y se convierta en una garantía reconocida dentro de la Administración Pública Provincial.

Las dependencias públicas deberán dejar pasar a las personas que necesiten ingresar al baño de manera urgente. Estefania Petrella

Cómo funcionaría el acceso prioritario a los baños en Río Negro

El aspecto central del proyecto establece que las personas con diagnóstico de Enfermedad Inflamatoria Intestinal tendrán prioridad para utilizar los sanitarios de organismos estatales cuando presenten una necesidad clínica que justifique la utilización inmediata de esas instalaciones.

De aprobarse la norma, quienes atraviesen episodios agudos podrían ingresar a los baños sin demoras ni esperas innecesarias. La disposición estaría dirigida a las dependencias que integran la administración provincial y no implicaría automáticamente obligaciones para establecimientos privados.

Otro punto importante es la protección de la información personal. El proyecto contempla mecanismos de acreditación del diagnóstico que permitan justificar la prioridad sin exponer públicamente datos médicos sensibles ni vulnerar la confidencialidad de quienes soliciten acceder al beneficio.

La propuesta también invita a los municipios y comisiones de fomento de Río Negro a adherir a la futura normativa. De esta manera, el alcance de la medida podría ampliarse mediante decisiones adoptadas por cada gobierno local.

Campañas de concientización y capacitación para profesionales de salud

Además del acceso prioritario a sanitarios, la iniciativa contempla la implementación de campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía, establecimientos educativos, organismos públicos y organizaciones civiles, con el objetivo de promover una mayor comprensión de estas enfermedades.

En el ámbito sanitario, el proyecto propone la capacitación continua de los equipos de salud, especialmente en herramientas que permitan mejorar el diagnóstico oportuno y fortalecer la atención de las personas que presentan síntomas compatibles con estas patologías.

También se plantea avanzar en la elaboración de información epidemiológica provincial, mediante acuerdos con universidades e instituciones científicas. Los fundamentos mencionan estimaciones nacionales que ubican la prevalencia de estas enfermedades en 134 casos cada 100.000 habitantes.

El proyecto deberá iniciar su recorrido por la Legislatura.

Los antecedentes de otras provincias y cuándo podría entrar en vigencia

La propuesta presentada por Frei toma como referencia experiencias legislativas de otras jurisdicciones argentinas. Entre ellas aparece la Ley N.º 3004 de Neuquén, conocida como “No Puedo Esperar”, y la Ley N.º 14.298 de Santa Fe.

Según explicó la autora, el objetivo es adaptar esos antecedentes a las competencias de Río Negro, sin modificar disposiciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) ni intervenir en atribuciones que corresponden específicamente a los gobiernos municipales.

El texto establece que, en caso de convertirse en ley, el Poder Ejecutivo provincial contará con 120 días desde su promulgación para reglamentarla. Hasta entonces, la propuesta deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo para determinar su aprobación.

Frei sostuvo que se trata de una política “de implementación progresiva, bajo impacto presupuestario y alto impacto social”. La iniciativa busca dar respuesta a situaciones que pueden parecer menores, pero que representan dificultades concretas para quienes conviven con estas enfermedades.