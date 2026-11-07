El Alto Valle marcha por el Orgullo: dónde será la movilización y a qué hora comienza

La 11° edición se realizará este sábado en el Alto Valle, con actividades culturales, homenajes a las víctimas de crímenes de odio y una movilización en defensa de los derechos LGBTIQ+.

La ciudad de General Roca será escenario este sábado 7 de noviembre de la 11° Marcha del Orgullo de Fiske Menuco, una jornada que reunirá a organizaciones, activistas y vecinos del Alto Valle para visibilizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ , reivindicar las conquistas alcanzadas y recordar a las víctimas de crímenes de odio.

La convocatoria comenzará a las 18 horas en la Plaza San Martín , donde se desarrollarán distintas actividades culturales y artísticas. La movilización por las calles de la ciudad está prevista para las 19:30, según informaron desde la organización.

Bajo la consigna “La lucha por el orgullo no cesa: nuestres muertes brillan por su presencia”, esta nueva edición tendrá como eje central la memoria colectiva, la visibilización de las violencias y la defensa de los derechos.

La propuesta también incluirá una feria de emprendedores, espectáculos musicales, intervenciones artísticas y espacios de encuentro, con el objetivo de transformar el espacio público en un escenario de expresión, participación y reivindicación de las diversidades.

Antonio Spagnuolo

Marcha del Orgullo en General Roca: horarios y actividades

La programación comenzó el viernes 6 de noviembre con una jornada denominada “Poesía Travesti en Voz Alta”, que se desarrolló desde las 20 en Moreno 1215, con una propuesta de micrófono abierto para compartir lecturas.

Para este sábado, las actividades comenzaron a las 8 de la mañana, con el izamiento de la Bandera del Orgullo en la intersección de avenida Roca y Paraguay, como parte de las acciones previas a la movilización.

El encuentro principal está previsto desde las 18 horas en la Plaza San Martín, donde habrá una feria de emprendedores, presentaciones de artistas, una mesa de estampas, una rifa, un momento de kiki y música a cargo de DJ Ramm.

La marcha comenzará a las 19:30, cuando los participantes salgan a recorrer las calles de General Roca. La convocatoria está dirigida a integrantes de la comunidad, organizaciones sociales y personas que deseen acompañar los reclamos.

La actividad es impulsada por la Asociación de Trans y Trabajadores Sexuales (ATTS) de Fiske Menuco, que promueve la construcción de espacios de participación y memoria para las personas de las diversidades sexuales y de género.

Una marcha para recordar a las víctimas de crímenes de odio

Uno de los aspectos centrales de esta edición será el homenaje a las personas de la comunidad que fallecieron como consecuencia de situaciones de violencia, discriminación y persecución vinculadas con sus identidades o actividades.

Desde la organización plantearon una serie de interrogantes para convocar a la reflexión: “¿Cuántas personas de la comunidad han dejado la vida por existir, por la lucha de un derecho básico o por la persecución del trabajo sexual?”.

En ese contexto, mencionaron el informe correspondiente a 2025 del Observatorio de Crímenes de Odio, elaborado por la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+), que registró 227 hechos de violencia motivados por odio durante ese período.

La asociación también trabaja en la elaboración de un altar de memoria colectiva, que reúne los nombres de integrantes de la comunidad y trabajadores sexuales fallecidos. La propuesta se traslada a diferentes actividades y encuentros.

Según explicaron desde ATTS, el objetivo es continuar recopilando historias y nombres para mantener presentes a quienes formaron parte de las luchas por el reconocimiento de derechos y contra las distintas formas de discriminación.

Claudio Espinoza

Por qué noviembre es el Mes del Orgullo en Argentina

A diferencia de otros países, donde las principales celebraciones se desarrollan durante junio, en Argentina el Mes del Orgullo se conmemora en noviembre, una fecha vinculada con los antecedentes históricos del movimiento por la diversidad sexual.

La primera Marcha del Orgullo en Argentina se realizó el 2 de julio de 1992, impulsada por referentes como Carlos Jáuregui, César Cigliutti y la Comunidad Homosexual Argentina, con una convocatoria de aproximadamente 300 participantes.

Aquella movilización recorrió el trayecto comprendido entre Plaza de Mayo y el Congreso Nacional bajo la consigna “Libertad, Igualdad, Diversidad”. Muchos asistentes cubrieron sus rostros por temor a sufrir represalias o discriminación.

Con el paso del tiempo, la celebración nacional se trasladó a noviembre para recordar la creación de Nuestro Mundo, considerada la primera organización homosexual de Argentina y América Latina, cuyas reuniones comenzaron en noviembre de 1967.