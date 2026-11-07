Elecciones 2027 en Río Negro: Pesatti confirmó que quiere participar y lanzó una llamativa definición política

El actual vicegobernador anticipó sus intenciones electorales, habló de su identidad peronista y dejó abierta la posibilidad de construir "un espacio sin etiquetas partidarias".

El escenario político de Río Negro comienza a mostrar nuevos movimientos de cara a las elecciones provinciales de 2027 . Mientras los distintos sectores analizan sus estrategias, aparecen dirigentes que buscan posicionarse para disputar espacios de poder durante el próximo período de gobierno.

Uno de ellos es el actual vicegobernador Pedro Pesatti , quien confirmó su intención de participar del próximo proceso electoral. Aunque todavía no anunció una candidatura concreta, dejó en claro que pretende tener protagonismo en la discusión sobre el futuro provincial.

Las declaraciones se conocieron durante una visita a San Carlos de Bariloche , donde el funcionario desarrolló una agenda política y se mostró junto a la exsenadora nacional Silvina García Larraburu , en medio de sus movimientos por fuera de Juntos Somos Río Negro.

Pedro Pesatti anticipó su participación en las elecciones de 2027

“La política a mí me gusta, no soy alguien que se plantea la política desde la anti política, y por lo tanto, con la vocación que tengo, pienso también participar del próximo proceso electoral que viva Río Negro”, aseguró en diálogo con Bariloche 2000.

La definición representa una nueva señal dentro del escenario electoral rionegrino, donde comienzan a aparecer posibles protagonistas para 2027. En su caso, el vicegobernador busca construir una propuesta propia, aunque todavía mantiene abiertas las alternativas.

“Estoy en un proceso de proponer a la provincia una mirada que es la que yo he venido construyendo durante toda mi vida, en un marco electoral que seguramente tendremos el año que viene”, explicó durante la entrevista.

Pese a esa intención, aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva sobre su candidatura. Su postura también está vinculada con la convocatoria electoral, que el gobernador Alberto Weretilneck pretende realizar de manera separada respecto de los comicios nacionales.

“Cuando esté el llamado a elecciones, ahí diré lo que voy a hacer. Algunos pueden, con toda razón, inferir que sí, que me voy a presentar”, expresó, dejando abierta la posibilidad de competir por un cargo provincial.

Los movimientos políticos y las reuniones con dirigentes nacionales

Las declaraciones de Pesatti se producen después de una serie de encuentros que alimentaron las especulaciones sobre su futuro. Semanas atrás, el vicegobernador viajó a Buenos Aires y mantuvo reuniones con importantes referentes de la política nacional.

Entre esos contactos estuvieron la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y el dirigente del Frente Renovador Sergio Massa, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años.

Estos movimientos se desarrollan en un contexto de distanciamiento político respecto de Juntos Somos Río Negro, el espacio provincial que integra el actual oficialismo. Sin embargo, Pesatti todavía no precisó bajo qué estructura electoral podría presentar su propuesta.

El vicegobernador sostuvo que su intención es contribuir a la construcción del próximo gobierno provincial, correspondiente al período 2027-2031, y aseguró que su experiencia le permite identificar las principales necesidades y desafíos que enfrenta Río Negro.

“Sé lo que hay que hacer en Río Negro para tener una provincia mejor, y eso es para mí un capital que no solamente es mío, sino que es un capital que tengo que compartir con el resto de la comunidad”, afirmó.

Su identidad peronista y una propuesta sin etiquetas partidarias

Otro de los aspectos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con su pertenencia política. Pesatti ratificó su identidad peronista, pero planteó que las estructuras partidarias tradicionales no necesariamente representan las ideas de quienes forman parte de ellas.

“Yo tengo una identidad peronista de toda la vida, y mis ideas predominantemente son de ese campo”, señaló, aunque evitó involucrarse directamente en la discusión sobre los liderazgos del Partido Justicialista de Río Negro.

En ese sentido, explicó que sus prioridades están relacionadas con los sectores mayoritarios de la sociedad. Mencionó especialmente a los trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, enfermos y jóvenes que encuentran dificultades para desarrollar sus proyectos personales.

Para describir su visión sobre la construcción política, utilizó una comparación futbolística. Como simpatizante de Boca Juniors, sostuvo que vestir una camiseta no garantiza necesariamente compartir los valores que esa identificación representa para quienes la defienden.

“Las camisetas confunden. Que alguien tenga una camiseta peronista, o radical, o comunista, no necesariamente indica que hay coincidencia entre lo que esa persona siente y piensa con lo que esa camiseta representa”, planteó.

Luego profundizó su idea con una frase que sintetiza su aspiración electoral: “Yo a esta altura de mi vida prefiero jugar sin camiseta, a pecho pelado, como cuando era pibe en la canchita de mi barrio”.

“Eso es lo que yo sueño, ser el capitán de un equipo de personas sin camiseta, sin etiquetas, porque es para mí el equipo que mejor puede representar hoy los intereses de la provincia”, completó.