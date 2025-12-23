Pedro Pesatti rompió el silencio tras las elecciones y se diferenció de Alberto Weretilneck: "soy democrático"

A casi dos meses de las elecciones, el vicegobernador cuestionó la estrategia de JSRN frente a Milei y reapareció en Bariloche con gestos hacia el peronismo.

Pedro Pesatti decidió hablar públicamente por primera vez a casi dos meses de las elecciones legislativas nacionales de octubre. Lo hizo con definiciones políticas claras, marcando diferencias con el gobernador Alberto Weretilneck , cuestionando a Juntos Somos Río Negro (JSRN) y confirmando que el vínculo con el Ejecutivo provincial atraviesa su momento más crítico desde el inicio de la gestión.

El vicegobernador explicó que su silencio fue una decisión personal: “Quería mantenerme en silencio el tiempo que considerara prudencial”, señaló antes de iniciar la entrevista en la que abordó tanto el escenario electoral como su situación política dentro del oficialismo provincial, luego de haber sido excluido de la lista de senadores nacionales.

En ese marco, Pesatti responsabilizó directamente a la conducción de Juntos Somos Río Negro y al gobernador por el distanciamiento. “ Se consolidó una acción que consistió en excluirme del gobierno, no en términos formales, sino reales: que no tenga participación prácticamente en nada”, afirmó.

Pesatti tuvo un fuerte cruce con el público tras la votación. Pesatti tuvo un fuerte cruce con el público tras la votación.

Diferencias con Weretilneck y la estrategia frente a Milei

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo vinculado al posicionamiento político del oficialismo rionegrino frente al presidente Javier Milei. Pesatti sostuvo que la estrategia electoral adoptada por JSRN fue equivocada: “Creo que hubo un error estratégico en Juntos Somos Río Negro en la manera en que se planteó la elección frente al presidente Javier Milei. Ahí es donde tengo mis diferencias con Alberto Weretilneck”.

Durante la campaña, Pesatti había mantenido una postura fuertemente crítica hacia el gobierno nacional, en contraste con la estrategia del Ejecutivo provincial, que buscó sostener un vínculo más dialoguista con la administración libertaria. Esa diferencia de enfoques, según sus declaraciones, fue uno de los puntos de tensión que terminó profundizando la crisis política interna.

Pesatti explicó que "no pudieron escaparle a la grieta".

Sobre su situación dentro del oficialismo, el vicegobernador fue enfático: “No es una distancia que yo tomé, me quedé en la banquina, es una distancia que han querido marcar conmigo”.

Métodos, democracia y proyecto político

En otro tramo de la entrevista con Radio Seis de Bariloche, Pesatti planteó una definición política basada en los métodos de conducción y no en las pertenencias partidarias. “La política se divide en dos grandes hemisferios: el democrático y el no democrático" explicó y agregó "Dentro del democrático hay posiciones diversas. En el otro, hay autoritarismo, personalismo, tiranía. Los métodos definen la verdadera ideología”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Prefiero revisar los métodos antes que las camisetas. Las camisetas en política, a esta altura, no significan demasiado. Lo que importa es cómo se juega dentro de la cancha”.

pedro pesatti weretilneck.jpg

También recordó una frase que, según indicó, fue parte de una reunión con Weretilneck: "Cuando asumí en 2023, lo hice en función de una conversación previa, dos años antes, en la que él me propuso que lo acompañara para que luego, en 2025, yo ocupara su banca en el Senado".

Diálogo roto y continuidad institucional

Pesatti confirmó que el diálogo con el gobernador está interrumpido, aunque ratificó que continuará cumpliendo el rol institucional para el que fue elegido por la ciudadanía. En ese contexto, insistió en la necesidad del diálogo político como principio.

“Yo hablo con todo el mundo. Creo en el diálogo respetuoso como base de la democracia”, sostuvo, en una definición que luego se vio reflejada en su agenda pública del último fin de semana.

Reaparición en Bariloche y señales hacia el peronismo

En medio del peor momento de su relación con el Ejecutivo provincial, el vicegobernador reapareció en Bariloche, invitado por el intendente Walter Cortés al asado de cierre de año de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC). El encuentro reunió a distintas figuras políticas y abrió interrogantes sobre posibles armados futuros con la mirada puesta en 2027.

En el evento, Pesatti se mostró junto a referentes del peronismo, como la exsenadora nacional Silvina García Larraburu y el exministro de Seguridad bonaerense y actual senador provincial Sergio Berni. La presencia de estos dirigentes se dio en un contexto de fractura expuesta con Weretilneck, que lejos de atenuarse con el paso del tiempo se profundizó tras su exclusión de la lista de senadores.

pedro pesatti Pesatti en Bariloche con Cortez, Berni y Larraburu. Capturas gentileza Baribache3000.

García Larraburu acaba de finalizar su segundo mandato en el Senado y había buscado renovar su banca en las elecciones de octubre dentro del espacio Fuerza Patria, aunque la lista finalmente fue encabezada por Martín Soria y Ana Marks. Berni, en tanto, pasa gran parte de su tiempo en Bariloche y ha manifestado públicamente su intención de radicarse de manera definitiva en la ciudad.

El anfitrión del encuentro fue Walter Cortés, intendente de Bariloche y dirigente surgido de la AEC, sindicato que lideró durante varios períodos antes de llegar a la intendencia en 2023.