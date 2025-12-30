Facundo López criticó a Pedro Pesatti... y Pesatti habilitó el bloque a los legisladores de Anibal Tortoriello

La Legislatura de Río Negro tendrá un bloque más desde el período 2026. Y Juntos Somos Río Negro (JSRN) tiene un nuevo dato para pensar que el reencuentro político entre el gobernador, Alberto Weretilneck , y el vicegobernador, Pedro Pesatti , es una meta lejana.

La nueva bancada será “Cambia Río Negro” , integrada por los legisladores Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, del sector afín al cipoleño Anibal Tortoriello, según consignó el medio Literal.ar.

La Presidencia de la Legislatura, a cargo de Pesatti, resolvió autorizar el funcionamiento del bloque como resultado de “un profundo análisis sobre la composición política del Parlamento provincial”.

En ese sentido, se destacó que, si bien ambos legisladores accedieron a sus bancas a través de la alianza provincial que compitió en las elecciones de 2023 —la cual postuló a Aníbal Tortoriello como candidato a gobernador—, aquella coalición derivó posteriormente en el funcionamiento de los bloques “PRO–Unión Republicana” y “Coalición Cívica–ARI–Cambiemos”.

“A diferencia de otros legisladores surgidos de esa experiencia electoral, Ibarrolaza y Mc Kidd han sostenido de manera constante su pertenencia política al espacio encabezado por Aníbal Tortoriello y, como consecuencia de ello, carecían de un ámbito parlamentario propio. La Presidencia concluyó que resulta institucionalmente improcedente invisibilizar a dos legisladores, manteniéndolos sin una identidad parlamentaria reconocida, y por esa razón resolvió oficializar la identidad política de ambos legisladores”, se informó oficialmente desde la Legislatura.

“Espejar la realidad política de la provincia”

En este marco, se enfatizó que “el Parlamento debe espejar la realidad política de la provincia para no ver resentida su legitimidad como órgano de representación democrática”.

“La democracia representativa exige que el funcionamiento interno del Poder Legislativo se mantenga en consonancia con las dinámicas políticas efectivamente existentes, razón por la cual no resulta razonable aplicar criterios rígidos o pétreos que congelen la organización parlamentaria e impidan su adecuación a la evolución de la voluntad ciudadana”, argumentó Pesatti.

weretilneck-y-facundo-lopez-abrazados-pesatti-atras Weretilneck impulsó a López como candidato a senador este año, dejando afuera al Pesatti de la lista.

La disposición subraya la legitimidad política actual de este espacio a partir de los resultados de la última elección nacional, en la que Aníbal Tortoriello —referente político de los legisladores solicitantes— fue el candidato más votado en la provincia, con el respaldo de un amplio sector del electorado rionegrino que, hasta el día de hoy, no cuenta con representación oficialmente reconocida en la Legislatura ni en la Comisión de Labor Parlamentaria.

“La decisión administrativa se sustenta asimismo en el deber de garantizar la pluralidad de voces dentro del Cuerpo y en un sólido registro de antecedentes parlamentarios, mediante los cuales fueron oportunamente reconocidos bloques en condiciones idénticas”, se agregó. Entre esas experiencias anteriores se mencionaron los bloques “Crecer con Principios”, “Foro Rionegrino”, “Edgardo Castello”, “Eva Perón”, “Carlos Auyero” y “Acción y Transparencia”, entre otros.

López y el auto en el que iba Pesatti

Ahora bien, más allá de los argumentos formales expresados en la disposición, es imposible no cruzar temporalmente la decisión de Pesatti con las declaraciones que hizo horas antes Facundo López, jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro y referente político directo de Weretilneck.

Pesatti había dicho la semana pasada que sentía “decepción y tristeza” porque el gobernador no había cumplido su palabra de ungirlo como candidato a senador. “Es como si yo voy con quien sea en un auto. Para el auto, me piden que me baje a ver si la rueda de atrás no está floja. Me bajo a mirar y cuando me quiero acordar, cerraron la puerta, el auto siguió camino y yo me quedé en la banquina”, graficó el vicegobernador.

Este martes, en una entrevista con Radio Seis de Bariloche, López respondió que “nadie lo hizo bajar del auto” y “por el contrario, el auto lo espera”.

El “despecho”

“Lo que pasa es que uno tiene que caminar hacia el auto. Lo que no vamos a hacer es dar marcha atrás. Siempre vamos a seguir avanzando, mirando cómo continuamos transformando Río Negro”, sostuvo.

Luego consideró que las declaraciones del vicegobernador podrían responder a una reacción personal. “Parecen reacciones de algún tipo de despecho por no haber tenido la posibilidad de competir”, afirmó.

Horas después de esas palabras, Pesatti firmó la medida que beneficia al sector de Tortoriello, el opositor más difícil que tuvo Weretilneck durante los últimos años, tanto en Cipolletti como en la provincia.