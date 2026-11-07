Popular vecino del Alto Valle vive un drama: piden ayuda en las redes sociales

El llamado a la solidaridad para colaborar con un personaje muy conocido en la región. Qué le pasó.

Tristeza en la zona por la pesadilla que vive Pata Fuerte.

Un voraz incendio afectó en las últimas horas una vivienda ubicada en la intersección de las calles Ecuador y Juan Moll , en Cinco Saltos . La casa pertenece a Aníbal Figueroa , un querido vecino de la zona conocido por todos como "Pata Fuerte" .

El rápido y eficiente accionar de los Bomberos Voluntarios de la ciudad evitó una tragedia mayor y logró salvar casi la totalidad de la estructura de la propiedad. Sin embargo, los daños materiales en el interior fueron severos: el vecino perdió la mayoría de sus pertenencias, incluyendo toda su ropa, muebles y objetos personales .

Ante esta difícil situación, se ha puesto en marcha una cadena solidaria para asistir al damnificado a reconstruir su hogar y recuperar lo perdido. Toda ayuda es bienvenida (alimentos, indumentaria, calzado o elementos para el hogar).

Así quedó la vivienda por dentro. Foto Seny Redes.

Los vecinos y personas interesadas en colaborar, informó el portal Seny Radio, pueden acercarse directamente a la esquina de Juan Moll y Ecuador, en Cinco Saltos. Se agradece la difusión del pedido para hacer llegar la asistencia lo antes posible.

Fueron decenas de habitantes de Cinco Saltos que apenas se enteraron de la triste noticia se pusieron a disposición de Aníbal y ofrecieron su colaboración.