Para la Función Pública, el desdoblamiento de sueldos en Roca configura malversación de fondos

La secretaria Tania Lastra criticó la gestión del Municipio de Roca tras el salvataje financiero provincial y advirtió sobre el uso indebido de partidas.

La polémica por el pago desdoblado de los sueldos municipales en General Roca sumó un nuevo capítulo tras las duras declaraciones de la secretaria de la Función Pública rionegrina, Tania Lastra . La funcionaria roquense, figura de primera línea en el gabinete provincial al frente del área que conduce las paritarias y la política salarial, cuestionó la administración de la intendenta María Emilia Soria tras la necesidad de auxilio financiero por parte de Río Negro .

"Cabe perfectamente una malversación de fondos públicos", advirtió Lastra , dirigente de Juntos en General Roca , al referirse al presunto desvío de partidas destinadas a haberes para cubrir otros gastos de la gestión municipal. Sus declaraciones se dieron luego del auxilio económico dispuesto por el gobernador Alberto Weretilneck , quien habilitó un adelanto de coparticipación para que la comuna pudiera completar la liquidación de los salarios.

La funcionaria rechazó el argumento municipal que atribuyó la falta de liquidez a las erogaciones por las lluvias y el fenómeno de El Niño . "Las partidas presupuestarias para pagar los sueldos no pueden ser utilizadas para arreglar las máquinas o arreglar las calles", expresó, enfatizando que las dificultades climáticas no justifican postergar el pago a los trabajadores.

En esa misma línea, Lastra argumentó que otras localidades de la provincia enfrentaron contingencias similares sin desatender sus obligaciones salariales: "Por el resto de la provincia no pasó El Niño, o no llovió en ningún lado, o no hubo que hacer, por ejemplo, en Bariloche acompañar en la época de la nevada. Pero la plata de los sueldos no se toca", remarcó.

Se trata del pago de la segunda cuota de ítem indumentaria.

Para dar sustento a su postura, la secretaria apeló a su trayectoria previa en el propio municipio de General Roca, donde estuvo al frente de la Secretaría de Hábitat durante la gestión de Carlos Soria. "Yo he trabajado en la administración pública municipal de General Roca en la época del Gringo Soria y perfectamente sé cómo se tienen que utilizar las partidas presupuestarias", sostuvo, asegurando que existen mecanismos de reestructuración pero que no habilitan el uso de fondos salariales para otros rubros.

Salvataje provincial y contraste de gestión

Lastra detalló que el Gobierno provincial tuvo que otorgar una asistencia financiera de emergencia a la comuna roquense para garantizar que los empleados percibieran la totalidad de sus haberes. "El gobernador contempló la necesidad que tenían de pagar los sueldos y adelantó", indicó, mencionando además que recibió inquietudes directas de trabajadores comunales durante las jornadas de incertidumbre.

Asimismo, la titular de Función Pública contrapuso el escenario local con el criterio financiero aplicado en Río Negro, donde destacó el cumplimiento de los cronogramas y la previsión en las discusiones salariales. "La gente que trabajó todo un mes tiene derecho de cobrar su sueldo", afirmó, remarcando que el Ejecutivo provincial negocia incrementos bajo la premisa de asumir compromisos que puedan pagarse de manera efectiva.

Las observaciones de la funcionaria dejaron expuesta una fuerte advertencia sobre la contabilidad de la administración roquense. Sin embargo, las declaraciones se mantuvieron en el ámbito político e institucional, sin que se informara sobre la presentación de denuncias formales en la Justicia.