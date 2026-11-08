Argentina LNG: abren la inscripción para la audiencia pública en Sierra Grande

La Provincia avanza en la evaluación del proyecto energético. El espacio de participación ciudadana se realizará en Sierra Grande.

La Provincia de Río Negro definió los detalles para la realización de la audiencia pública del proyecto Argentina LNG , iniciativa destinada a la exportación de gas proveniente de Vaca Muerta . El proceso busca garantizar la participación ciudadana e informar sobre los análisis ambientales previstos para la obra.

El encuentro tendrá lugar el 16 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Gimnasio Butamahuida , ubicado en la localidad de Sierra Grande . En esta instancia se reunirán representantes de la sociedad, del Estado rionegrino y de la empresa encargada de las obras.

La inscripción para formar parte del espacio estará abierta hasta el 11 de noviembre a las 8 de la mañana . Los interesados deben completar los formularios disponibles en el sitio web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

El subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit, explicó que la iniciativa integra cuatro estudios de impacto ambiental que serán evaluados de manera conjunta. El proceso técnico cuenta además con la intervención de profesionales de la Universidad de Río Negro.

Respecto a la importancia de la convocatoria, Jurgeit remarcó: "Es la instancia de intercambio, digámosle. donde todo ciudadano rionegrino puede inscribirse y participar, opinar, hacerse de información, escuchar otras voces también".

Ejecutivos de las prinicipales empresas del sector advirtieron por el estado de reservas de GNL.

Licencia social y controles técnicos para Argentina LNG

El funcionario destacó que el acompañamiento comunitario resulta clave para la viabilidad de la iniciativa en la zona costera. "Nuestro gobernador Alberto Weretilneck siempre dijo que estos proyectos van a ser posibles si cuidamos el ambiente y si la sociedad nos acompaña, si cuentan con licencia social", aseveró.

Frente a las inquietudes asociadas al ecosistema marino y la fauna del golfo, el subsecretario señaló que "las consultas o la demanda de la sociedad siempre viene por ese lado, viene por cuídenos, cuídenos ambiente y que las cosas funcionen". A su vez, remarcó que los estudios y las líneas de base permitirán ejecutar planes de monitoreo en tiempo real.

Por último, Jurgeit abordó el marco regulatorio de la actividad energética. "No hay mucho cambio de paradigma en este proyecto particular porque el real cambio de paradigma se viene dando en la industria petrolera ya hace unos 30 años por lo menos", concluyó, subrayando que "hoy tenemos controles específicos, muy de cerca y eso nos ayuda a que todo funcione mucho mejor".