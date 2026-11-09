Rutas 22 y 151: la Legislatura discutirá el financiamiento internacional para su recuperación

El Gobierno rionegrino concluyó la negociación con Fonplata por 60 millones de dólares. El proyecto ingresará al directorio a fines de mes.

La Provincia necesita el aval de la Legislatura para financiar obras en las rutas 22 y 151.

El Gobierno de Río Negro dio un paso clave en el plan de infraestructura vial para las rutas 22 y 151 . Tras finalizar la etapa de negociación del contrato de préstamo con Fonplata– Banco de Desarrollo , se confirmó que el próximo 24 de noviembre el Directorio Ejecutivo del organismo internacional tratará el financiamiento de hasta 60 millones de dólares .

La iniciativa, impulsada por decisión del gobernador Alberto Weretilneck , apunta a la recuperación y mejora integral de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151 . El objetivo central del programa es optimizar las condiciones de circulación, elevar la seguridad en el tránsito, reforzar la conectividad regional y acompañar el desarrollo productivo del territorio.

Las instancias de trabajo se desarrollaron mediante una modalidad mixta que combinó reuniones presenciales y virtuales. Las conversaciones contaron con la participación técnica y legal de representantes del gobierno provincial, funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y autoridades de Fonplata conectadas desde Santa Cruz de la Sierra , Montevideo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Detalles de las negociaciones y representantes técnicos

Durante los encuentros de trabajo se revisaron en detalle las estipulaciones especiales del contrato de préstamo, sus anexos correspondientes y el esquema del contrato de garantía. En ese marco, las partes acordaron los ajustes necesarios sobre las condiciones contractuales y financieras que regirán el crédito antes de su tratamiento definitivo por parte del organismo.

La representación de Río Negro estuvo encabezada por el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefe), Martín Camiña, acompañado por los integrantes del equipo de gestión Francisco Freston, Gonzalo La Rosa y Lucía Rubaja, dependientes del Ministerio de Hacienda.

La Provincia necesita el aval de la Legislatura para financiar obras en las rutas 22 y 151.

Por parte de Fonplata, intervinieron la jefa de Operaciones País y responsable del proyecto, María Elena Araneo, y el jefe de Operaciones con Garantía Soberana, Gastón Gómez, junto a especialistas de las áreas operativas y legales. Asimismo, participaron técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales de la Nación.

Alcance de la inversión estratégica en el norte provincial

El crédito asignado de hasta 60 millones de dólares estará destinado a la ejecución del programa de recuperación y gestión de los corredores viales clave en el norte de la provincia. La negociación previa constituyó un paso indispensable en la preparación del crédito internacional para fijar las pautas financieras antes del dictamen del directorio.

Con el tratamiento formal programado para el 24 de noviembre, la provincia prevé consolidar el esquema de financiamiento externo para la ejecución de las obras prioritarias sobre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 151.