Ocurrió este domingo en sectores residenciales de la localidad cordillerana. El ejemplar recorrió un hogar on total tranquilidad

Sorpresa en Dina Huapi: un ciervo caminó entre las casas y conmovió a los vecinos.

Este domingo, la vecina localidad de Dina Huapi fue escenario de una visita tan imponente como inesperada. Un ciervo de gran porte sorprendió a los residentes al recorrer con absoluta tranquilidad terrenos privados y sectores urbanizados del ejido. La llamativa escena quedó registrada en imágenes que se compartieron en redes sociales.

Este tipo de apariciones, cada vez más recurrentes en Dina Huapi, Bariloche y diversos puntos cordilleranos, vuelve a poner sobre la mesa una realidad ineludible: los límites entre las zonas urbanas y los entornos naturales son cada vez más difusos.

La cercanía directa con la estepa y las cadenas montañosas transforma a la localidad en un corredor de tránsito habitual para la fauna autóctona, que se desplaza hacia sectores poblados principalmente en busca de alimento o refugio según la época del año. En este caso, difundido por el portal Barilochetop, las imágenes rápidamente conmovieron a los usuarios. El animal recorrió en calma el lugar y se alimentó en el espacio verde.

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Cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas

Desde los organismos de conservación y seguridad recuerdan cuáles son las pautas fundamentales que deben seguir los vecinos para proteger tanto su integridad como el bienestar del animal:

Mantener distancia y no intervenir: Si el animal ingresa a un terreno o jardín, lo principal es dejarlo tranquilo. No hay que intentar acercarse, rodearlo ni acorralarlo. En la gran mayoría de los casos, se encuentra desorientado y busca una vía de escape para regresar por sus medios a su hábitat.

Si el animal ingresa a un terreno o jardín, lo principal es dejarlo tranquilo. No hay que intentar acercarse, rodearlo ni acorralarlo. En la gran mayoría de los casos, se encuentra desorientado y busca una vía de escape para regresar por sus medios a su hábitat. Evitar ruidos molestos o persecuciones: Asustarlo con gritos, bocinas, pirotecnia o correr detrás de él para tomar una fotografía genera niveles críticos de estrés. Un animal atemorizado puede reaccionar de manera impredecible o correr hacia las calles y rutas, provocando graves accidentes viales.

Asustarlo con gritos, bocinas, pirotecnia o correr detrás de él para tomar una fotografía genera niveles críticos de estrés. Un animal atemorizado puede reaccionar de manera impredecible o correr hacia las calles y rutas, provocando graves accidentes viales. No alimentarlo bajo ningún punto de vista: Ofrecerle comida altera su conducta natural, haciendo que pierdan el temor prudente hacia los seres humanos y comiencen a frecuentar zonas pobladas y rutas, elevando drásticamente el riesgo de ser atropellados.

Ofrecerle comida altera su conducta natural, haciendo que pierdan el temor prudente hacia los seres humanos y comiencen a frecuentar zonas pobladas y rutas, elevando drásticamente el riesgo de ser atropellados. Resguardar a las mascotas: Los perros y gatos domésticos pueden estresar al animal o desencadenar una reacción defensiva. Es fundamental mantener a las mascotas dentro de las viviendas o bajo estricto control mientras la fauna silvestre permanezca en las inmediaciones.

Los perros y gatos domésticos pueden estresar al animal o desencadenar una reacción defensiva. Es fundamental mantener a las mascotas dentro de las viviendas o bajo estricto control mientras la fauna silvestre permanezca en las inmediaciones. Precaución al conducir: Si el avistaje se produce en accesos, calles o rutas cercanas, se debe reducir inmediatamente la velocidad, ya que los cérvidos suelen deslumbrarse con las luces y quedar inmovilizados.

Cuándo y a quién dar aviso

Si el animal se encuentra herido, atrapado en un sector cerrado sin salida o representa un peligro inminente para la seguridad pública o vial, no se debe intentar manipularlo. Se debe dar aviso inmediato a los organismos competentes para que actúe personal capacitado:

Defensa Civil (municipal o local).

(municipal o local). Bomberos Voluntarios o Policía de Río Negro .

o . Delegación de Fauna Silvestre o Parques Nacionales, según corresponda a la jurisdicción.

En junio, un grupo de ciervos ingreso a una vivienda en Bariloche

Meses atrás, vecinos registraron una escena tan inesperada como fascinante. Un grupo de ciervos recorrió con total tranquilidad el patio de una vivienda ubicada en la zona del lago Nahuel Huapi, despertando sorpresa y admiración entre quienes presenciaron el momento.