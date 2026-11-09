Luego de superar las 1500 prestaciones gratuitas en Chichinales, el Tren Sanitario comienza a trabajar este lunes en General Roca. Ya tiene fecha para su visita a Cipolletti.

El Tren Sanitario arriba a General Roca: qué servicios ofrece y hasta cuándo estará

Luego de brindar 1524 prestaciones gratuitas en Chichinales, el Tren Sanitario "9 de Julio" llega este lunes a General Roca , donde ofrecerá servicios médicos, estudios y trámites hasta el 20 de noviembre para acercar más servicios a los rionegrinos. El operativo ya suma cerca de 4500 intervenciones en la provincia.

El despliegue territorial surge del trabajo mancomunado entre la cartera sanitaria, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y administraciones locales. El objetivo es garantizar la equidad en el acceso a la salud pública, acortar distancias y fortalecer las redes asistenciales de la provincia.

Entre el 2 y el 6 de noviembre, vecinos y vecinas de la zona accedieron a una amplia cobertura profesional distribuida en 11 vagones adaptados con equipamiento de alta tecnología.

El área asistencial registró la siguiente demanda: la especialidad de oftalmología encabezó la atención médica con 479 consultas, seguida por fonoaudiología con 142 atenciones. Respecto de las mamografías hubo 83 estudios complementarios orientados a la detección temprana y prevención. En tanto, el servicio de odontología con 61 pacientes atendidos y medicina de familia con 31 prácticas.

El servicio asistencial se completó con atenciones en obstetricia (26), salud Mental (15) y rayos X (14).

En el plano de las prestaciones sociales, la articulación territorial alcanzó guarismos centrales para la comunidad: la oficina de Trabajo Social registró 363 intervenciones, mientras que el Centro de Documentación Rápida del RENAPER confeccionó 232 DNI y pasaportes, y el puesto de ANSES resolvió 78 trámites y consultas previsionales.

Un recorrido provincial en constante crecimiento

Luego de conocerse las cifras consolidadas de Chichinales, la formación ferroviaria acumula 4.474 intervenciones en territorio rionegrino. El recorrido se inició en Río Colorado con 1.478 intervenciones, para continuar en Valle Medio, donde registró 1.472 prestaciones en Darwin (del 19 al 30 de octubre).

La infraestructura móvil articula de manera directa con los equipos locales, centros de salud y hospitales de cabecera de cada municipio, facilitando la red de derivaciones asistenciales en caso de requerirse tratamientos de mayor complejidad.

El espacio complementa la oferta de atención con propuestas culturales, biblioteca, microcine y talleres de lectoescritura coordinados para niños y jóvenes de entre 4 y 16 años.

Próximas paradas en el Alto Valle

La formación continuará su ruta asistencial por el Alto Valle rionegrino según el cronograma oficial de atención:

General Roca: desde el lunes 9 al viernes 20 de noviembre.

Allen: desde el lunes 23 al viernes 27 de noviembre.

Cipolletti: desde el lunes 30 de noviembre al sábado 12 de diciembre.

Modalidad de atención es de lunes a viernes en el horario de 8 a 16 y los turnos se otorgan de forma presencial y por orden de llegada al inicio de cada jornada, con cupos diarios según la especialidad.

Qué trámites y atenciones ofrecer el Tren Sanitario:

Oftalmología: Consultas de salud visual, con confección y entrega de anteojos en el acto.

Consultas de salud visual, con confección y entrega de anteojos en el acto. Odontología: Atención odontológica general y prevención.

Atención odontológica general y prevención. Fonoaudiología: Evaluaciones auditivas y consultas especializadas.

Evaluaciones auditivas y consultas especializadas. Pediatría y Medicina de Familia: Consultas médicas generales y control de niños.

Consultas médicas generales y control de niños. Obstetricia y Salud Mental: Atención a embarazadas y consultas de contención psicológica.

Atención a embarazadas y consultas de contención psicológica. Vacunatorio: Aplicación de dosis del calendario oficial.

Sobre estudios de alta Tecnología y diagnóstico

Mamografías: Estudios complementarios orientados a la detección temprana y prevención del cáncer de mama.

Estudios complementarios orientados a la detección temprana y prevención del cáncer de mama. Rayos X (Radiografías): Placas y radiodiagnóstico básico sin costo.

Placas y radiodiagnóstico básico sin costo. Audiometrías: Pruebas de audición complementarias al área de fonoaudiología.

Trámites y Asistencia Social