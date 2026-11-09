La iniciativa presentada en la Legislatura busca reducir la brecha de género en actividades clave de la economía rionegrina.

Impulsan un proyecto para que más mujeres sean conductoras en el petróleo y la minería: las claves de la propuesta.

Con el objetivo de achicar la brecha de género en actividades históricamente dominadas por varones, la legisladora Aime Kircher (JSRN) presentó un proyecto de ley que busca crear un marco provincial para formar, certificar e incorporar mujeres al transporte de cargas, la minería, la logística y la industria hidrocarburífera en Río Negro.

La iniciativa hace foco en la necesidad de diversificar la mano de obra calificada en sectores estratégicos para el desarrollo de la provincia. En sus fundamentos, la parlamentaria remarcó que " persisten brechas de género en numerosas actividades laborales y productivas " y consideró que sumar a las mujeres constituye "una estrategia necesaria para ampliar y diversificar la disponibilidad de recursos humanos calificados".

El proyecto establece a la Secretaría de Trabajo como la autoridad de aplicación. El organismo tendrá a su cargo el diseño de los programas de capacitación, la orientación laboral, la certificación de competencias y la articulación directa con el sector privado para facilitar la salida laboral de las participantes.

El plan de formación abarcará aspectos clave para el desempeño en el territorio:

Conducción profesional de camiones y vehículos de gran porte.

Seguridad vial y mecánica básica.

Operación técnica en entornos mineros y petroleros.

Para garantizar que el aspecto económico no represente un impedimento, la propuesta prevé que la autoridad de aplicación gestione mecanismos de apoyo, entre ellos becas y la gratuidad en el acceso a los cursos.

Registro de egresadas e incentivos al sector privado

Entre los puntos centrales del articulado se destaca la creación de un registro provincial de egresadas donde se inscribirán quienes completen el trayecto formativo. Este listado se pondrá a disposición de las empresas privadas para agilizar y visibilizar la contratación de personal calificado.

A su vez, el marco legal propone otorgar incentivos a las firmas e instituciones que sumen mujeres a sus planteles y extiende una invitación a los municipios rionegrinos para adherir a la norma. Para evaluar el impacto de la medida, la autoridad de aplicación deberá publicar un informe anual detallado sobre la cantidad de graduadas, las certificaciones otorgadas y las empresas participantes.

Kircher destacó que el esquema propuesto funcionará "sin crear una estructura administrativa específica por vía legislativa" y ratificó que la medida contribuirá a "fortalecer las políticas provinciales de promoción del empleo, la formación profesional y la igualdad de oportunidades en Río Negro".

Río Negro marca un precedente: 346 mujeres ya trabajan en obras del VMOS

El Gobierno de Río Negro empieza a mostrar un cambio concreto en la industria de la construcción: 346 mujeres ya trabajan como obreras en las obras del VMOS dentro de la provincia, un avance significativo en un sector históricamente masculinizado y con escasa participación femenina. No se trata solo de una cifra laboral. Es una señal concreta de transformación en una actividad donde la presencia femenina sigue siendo excepcional.

El avance también se vincula con una decisión política provincial. La Ley 80/20, impulsada en Río Negro para priorizar la contratación de mano de obra local en proyectos estratégicos, incorpora además un componente de inclusión al establecer participación mínima de mujeres y diversidades dentro de los esquemas de contratación alcanzados por la norma.