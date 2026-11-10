KoKo cambia el recorrido de los colectivos y se prevén demoras por la Vuelta Al Valle: días y horarios
Habrá desvíos temporales en los recorridos debido a las interrupciones de tránsito programadas por la tradicional prueba ciclística. Lo que tenés que saber.
La empresa de transporte interurbano KoKo anunció una serie de desvíos temporales en los recorridos dentro de la ciudad de Allen debido a las interrupciones de tránsito programadas por el desarrollo de la 83.ª Vuelta al Valle. Las modificaciones afectarán a las unidades que conectan la región entre el martes 10 y el domingo 15 de noviembre.
Las restricciones a la circulación vehicular afectarán el centro de Allen, tomando como punto de referencia la zona de la Plaza San Martín. Esto ocasionará cierto caos vehícular y demandará paciencia.
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Los servicios se verán alterados durante cinco jornadas según el siguiente cronograma:
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Martes 10 de noviembre: de 13 a 18:30.
Jueves 12 de noviembre: de 8 a 9:30.
Viernes 13 de noviembre: de 14:30 a 18:30.
Sábado 14 de noviembre: de 13 a 15.
Domingo 15 de noviembre: de 13 a 18:30.
Trayectos alternativos según el sentido de circulación
Para esquivar los cortes previstos por la competencia ciclística, las unidades de la empresa de colectivos transitarán por arterias alternativas:
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Sentido Villa Regina hacia Neuquén: Los colectivos se desviarán por Quesnel, San Martín, Belgrano y Alsina, donde luego retomarán el recorrido habitual.
Sentido Neuquén hacia Villa Regina: El trazado alternativo comprende las calles Sáenz Peña, Brentana, Don Bosco y Quesnel antes de reincorporarse a la ruta normal.
Recomendaciones para los pasajeros
Desde la firma KoKo solicitaron precaución a los conductores particulares y recomendaron a los usuarios del transporte público planificar sus viajes con anticipación, ya que se proyectan demoras en los horarios habituales y variaciones en los puntos acostumbrados para el ascenso y descenso de pasajeros.
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