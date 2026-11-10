Provincia LMCipolletti Koko KoKo cambia el recorrido de los colectivos y se prevén demoras por la Vuelta Al Valle: días y horarios

Habrá desvíos temporales en los recorridos debido a las interrupciones de tránsito programadas por la tradicional prueba ciclística. Lo que tenés que saber. Agregar LM Cipolletti a







Habrá cambios en el esquema de recorridos de la empresa interurbana KoKo.

La empresa de transporte interurbano KoKo anunció una serie de desvíos temporales en los recorridos dentro de la ciudad de Allen debido a las interrupciones de tránsito programadas por el desarrollo de la 83.ª Vuelta al Valle. Las modificaciones afectarán a las unidades que conectan la región entre el martes 10 y el domingo 15 de noviembre.

Las restricciones a la circulación vehicular afectarán el centro de Allen, tomando como punto de referencia la zona de la Plaza San Martín. Esto ocasionará cierto caos vehícular y demandará paciencia.

Los servicios se verán alterados durante cinco jornadas según el siguiente cronograma: