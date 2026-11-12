Río Negro intensifica los controles ambientales sobre el VMOS: qué detectaron las inspecciones

La Provincia realizó inspecciones en Allen y Punta Colorada, detectó aspectos a corregir y exigió documentación adicional. Los detalles.

El Gobierno de Río Negro profundizó las tareas de fiscalización ambiental sobre la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) , una de las principales obras de infraestructura energética que conectará la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta con la costa atlántica provincial.

Las inspecciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que realizó recorridas técnicas por distintos sectores del proyecto, desde la cabecera de bombeo ubicada en Allen hasta la terminal de almacenamiento y exportación de Punta Colorada.

En esta oportunidad, los controles abarcaron aproximadamente los primeros 213 kilómetros del recorrido del oleoducto , donde los inspectores provinciales supervisaron diferentes instalaciones vinculadas con el transporte y bombeo de petróleo hacia la costa rionegrina.

Entre los sectores inspeccionados se encuentran la estación de bombeo 1, ubicada en el punto kilométrico 116, un obrador instalado en el kilómetro 190 y las instalaciones correspondientes al kilómetro 213 del trazado.

En este último sector se encuentra la estación de bombeo 2, junto con otro obrador utilizado para el desarrollo de las tareas constructivas. Las recorridas permitieron evaluar las condiciones ambientales de estos espacios operativos.

Los inspectores también verificaron los avances en la construcción del tercer tanque de almacenamiento de Allen, una instalación que tendrá una capacidad prevista de 55.000 metros cúbicos y formará parte de la infraestructura inicial del sistema.

Estas intervenciones buscan comprobar que las empresas responsables ejecuten las tareas bajo las condiciones previamente autorizadas, incorporando medidas de prevención y mitigación de posibles impactos sobre los recursos naturales durante el desarrollo del proyecto.

Qué detectaron los controles ambientales en Punta Colorada

Otra parte importante de las inspecciones se concentró en Punta Colorada, donde avanza la construcción de la terminal destinada al almacenamiento y posterior despacho del petróleo transportado desde la cuenca neuquina.

En el parque de tanques, los equipos técnicos verificaron los trabajos de excavación, construcción de bases e impermeabilización de suelos correspondientes a los tanques identificados como 401 y 404, además de otras intervenciones.

Durante las recorridas se constató la presencia de elementos de contención, kits antiderrames, señalización preventiva y sistemas de clasificación de residuos, además de revisar las condiciones generales de ordenamiento y disposición dentro de las instalaciones.

Sin embargo, las autoridades provinciales también solicitaron documentación adicional relacionada con las sustancias utilizadas durante la construcción, la designación de un responsable ambiental y la inscripción correspondiente como generadores de residuos especiales.

Los requerimientos incluyeron precisiones sobre los procedimientos de gestión de residuos y efluentes, además de documentación que permita acreditar que los áridos empleados en las obras provienen de establecimientos debidamente habilitados.

Pruebas con agua de mar y nuevos requerimientos ambientales

Las inspecciones también alcanzaron el denominado Obrador 2, ubicado en el sector costero, donde se desarrollan pruebas hidrostáticas vinculadas con las instalaciones que integrarán la terminal de exportación del proyecto energético.

Según informó la empresa responsable, el bombeo de agua de mar hacia los tanques australianos se desarrollaba con normalidad. Además, indicó que las muestras obtenidas al comienzo de la campaña presentaron resultados satisfactorios.

Desde el organismo provincial recordaron que todas las condiciones establecidas en las autorizaciones ambientales son de cumplimiento obligatorio, independientemente del avance de los trabajos o de las distintas etapas de construcción previstas.

En paralelo, la Secretaría de Ambiente analizó el Informe de Monitoreo Ambiental que la empresa debe presentar mensualmente, un documento destinado a registrar las condiciones ambientales y los posibles impactos asociados con las actividades constructivas.

Como resultado de esa evaluación, la Provincia requirió ampliar el seguimiento de los indicadores vinculados con la calidad del aire, agua y suelo, además de profundizar los estudios sobre los impactos ambientales.

También solicitó completar documentación técnica y respaldatoria relacionada con las tareas desarrolladas, con el propósito de contar con información suficiente para evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas durante la ejecución del proyecto.