La Vuelta al Valle mantuvo a su líder tras la tercera etapa

El tramo de este jueves en la tradicional prueba tuvo 147 kilómetros, con subidas y muchos cambios de clima.

La 83ª edición de la Vuelta al Valle completó este jueves su tercera etapa con un nuevo triunfo de Rodrigo Díaz . El representante de JC Competición se quedó con la exigente prueba entre Allen y El Cuy, consiguió su segunda victoria consecutiva y amplió la diferencia al frente de la clasificación general.

La jornada tuvo un recorrido de 147 kilómetros , el más extenso de la competencia hasta el momento. Después de la etapa del miércoles en Villa Regina, los ciclistas tuvieron pocas horas de descanso: la actividad terminó cerca de las 17 y este jueves la largada fue a las 9.

El trazado presentó distintas dificultades, con sectores de subida, viento y un tramo bajo la lluvia.

Pasada la mitad del recorrido se produjo una fuga de diez corredores, aunque el grupo se fue reduciendo hasta quedar seis ciclistas en la punta. Entre ellos estaban Díaz y su compañero de equipo, Mauro Domínguez.

También tuvieron protagonismo los representantes del Club Ciclista Cerro Largo de Uruguay, que colocó a tres corredores en el grupo de adelante: Anderson Maldonado, Pablo Bonilla y Maicol Tabarez. El roquense Matías Cedeira, de la Agrupación 5 de Diciembre, también integró la escapada.

En el sprint final, Díaz volvió a mostrar su velocidad y se quedó con la victoria. Maldonado y Bonilla completaron el podio de la etapa, mientras que el uruguayo quedó segundo en la clasificación general, a 20 segundos del líder.

El sanjuanino había terminado segundo en la primera etapa, disputada entre Allen y Guerrico, y luego ganó en Villa Regina. Con los resultados de las últimas dos jornadas, pasó a ser el principal candidato a defender la punta de la general en el tramo final de la competencia.

La Vuelta sigue en la región

La cuarta etapa se disputará este viernes y tendrá un recorrido de 120 kilómetros entre Cipolletti y Allen, por la Ruta 65. Será una nueva oportunidad para que los equipos intenten descontar la diferencia que consiguió Díaz antes de las dos últimas jornadas.

La competencia continuará el sábado con el tradicional recorrido hasta la subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba, y finalizará el domingo en Allen, con la clásica calesita.