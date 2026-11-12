La anécdota de Rogger Morales con Babington y el Turco García y la inversión que le recomendó el Inglés

El exjugador de nuestra ciudad recordó a una leyenda del fútbol que falleció en las últimas horas. Cómo lo convenció de quedar en el equipo y el negocio que le sugirió.

El mundo del fútbol y en especial Huracán despiden por estas horas con dolor, respeto y admiración a Carlos Babington , leyenda del balompié y una de las máximas glorias del Globo que falleció este miércoles a los 77 años.

En el Alto Valle , uno que lo conocía bien, lamentó la triste noticia en redes sociales e incluso compartió un anécdota con el inglés fue Rogger Morales , el oriundo de Ferri que integró recordados equipos del histórico club de Parque Patricios.

En diálogo con LM Cipolletti , el actual entrenador de Independiente de Neuquén amplió aquella simpática vivencia con quién lo dirigió en el equipo que venía de salir subcampeón.

“Lo tuve de técnico, no recuerdo si también durante su presidencia formé parte del plantel. Nosotros siempre sabíamos que había una lista de 5 ó 6 jugadores que no íbamos a seguir, estábamos en la cuerda floja. Entonces el lunes previo a la última semana del año me dice, ‘Rogger tenés a tu papá enfermo, estás lejos, ándate a tu casa que no te voy a convocar con Platense en la última fecha”, reveló cómo fue aquel diálogo que cambiaría su destino en Huracán.

“Le respondí: ‘Carlos, déjame una útima oportunidad, al menos de jugar en reserva’. Así que los otros muchachos que estaban en la mira se fueron y yo me quedé y jugué en el preliminar. Ya había sido subcampeón, tenía una pequeña historia en el club. Hago un gol y juego muy bien ese día en la tercera. Y ahí me vine al Valle con la incertidumbre sobre mi futuro”, recordó el querido “Rogelio”.

Compañero y compinche, el pintoresco Turco García tuvo su cuota de protagonismo en la divertida historia. “Entre las fiestas me llama el Turquito. ‘Che estuve hablando con Carlos, mirá que está dudando con vos… Volvé con ganas, nene…’, me la dejó picando” y metió presión”.

Hasta que llegó el día de la definición. “Estábamos corriendo en el predio del Setia en la vuelta al trabajo y Babington iba llamando uno por uno a los futbolistas para contarles qué resolvió sobre cada situación puntual. Quién se iba y quién se quedaba… Todos volvían con cara larga. Me tocó ir a mí al cara a cara, el Turco lanzó una broma delante del grupo ‘estás al horno’. Pero Carlos me confesó ‘no me dejaste pasar las vacaciones tranquilo, todo el mundo habla bien de vos, me respondiste así que te vas a quedar”.

Rogger Morales siguió en Huracán tras aquella charla con Babington y en 1995 marcó a Maradona.

Final feliz para Rogger pero no para el Inglés en la quema. “Pasa que en el mejor momento del torneo se va a Racing y ahí los hinchas se enojaron”.

"Un tipo lindo para charlar y comer asados y un DT ofensivo"

Morales lo llenó de elogios al definirlo como “un tipo de barrio, lindo para charlar, comer asados. Jugador de selección, buena gente”.

La relación iba más allá de lo futbolístico e incluso llegó a sugerirle una inversión: “Me sugería, en aquellos tiempos, Rogger comprate esas maquinitas nuevas que pones la monedita y expenden gaseosas que van a ser un buen negocio”.

Hoy emplea en su rol actual algunos conceptos que aprendió del Babington entrenador. "Era de los más ofensivos, lírico, muchos jugadores para adelante, presión alta, para la época era raro… Un menotista auténtico”, culminó.

Rogger Morales le agradeció en castellano, con esas palabras de muchacho de pueblo, al recordado Inglés.