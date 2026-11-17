Profesionales del INTA lo dictarán esta semana y está dirigido a los trabajos en las chacras.

Una capacitación gratuita dictará esta semana el INTA para aprender un oficio vinculado directamente a los trabajos en las chacras que se desarrollan durante estas próximas semanas de cara a mejorar la calidad de la fruta a cosechar. Será sobre las tareas de raleo con un único encuentro en el que se brindarán conocimientos teóricos y otra parte práctica en una chacra de la localidad.

Para poder ingresar al curso gratuito es necesaria una inscripción previa, y no se fijó un cupo máximo de participantes.

El curso de capacitación para las tareas de raleo en manzanos y frutales de carozo se dictará este 19 de noviembre en el Centro de Municipal de Actividades Culturales "Carlos Cantó" de Huergo. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Magíster Lautaro Aguilar, de la Agencia de Extensión Rural del INTA de General Roca que brindará la clase teórica y también la práctica.

La capacitación comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta las 13, con un primer bloque teórico, y luego el traslado hasta una chacra de Ingeniero Huergo para continuar con la segunda parte práctica del curso. Se brindará transporte a la chacra para quienes no cuenten con movilidad. Por consultas se pueden comunicar al 2984 37 3825.

En Mainqué capacitarán sobre poda en verde en vid: cuándo se realizará

El Municipio de Mainqué, el CENS 27 y la Agencia de Extensión Rural del INTA Roca invitan a participar de una capacitación teórico-práctica sobre manejo de la vid durante su período vegetativo.

Durante la jornada se abordarán técnicas de desbrote, despampanado y conducción de brotes, prácticas que complementan la poda invernal y permiten mejorar el equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la producción, favoreciendo el rendimiento y la calidad de los racimos.

La actividad incluirá una instancia teórica y una práctica individual a campo en viñedos comerciales:

La actividad se realizará el miércoles 18 de noviembre de 8.30 a 13horas en el Centro Cultural de Mainqué, Pasaje 19 y calle 10.

La capacitación abierta y gratuita, con inscripción previa. Se incluye transporte a la chacra y se entregarán certificados a quienes los soliciten.Consultas por WhatsApp: 2984508479.

Queda poco por cosechar, mayormente la variedad Pink Lady de manzana. Según los chacareros, se está dando un panorama más esperanzador.

Capacitación destinada a encargados de chacra y trabajadores rurales

Con el objetivo de fortalecer las habilidades de liderazgo, comunicación y organización del trabajo en los establecimientos frutícolas, se llevará a cabo una nueva capacitación destinada especialmente a encargados de chacra. A través de dinámicas grupales y ejercicios prácticos, se brindarán herramientas para mejorar la coordinación de equipos, la delegación de tareas y la comunicación efectiva en el ámbito laboral.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 8:30 a 12:30, en INTA Alto Valle, ubicado en Ruta Nacional 22, km 1190, Guerrico.

La capacitación estará a cargo de la psicóloga organizacional Andrea Corcasi, quien abordará herramientas prácticas para la gestión de equipos de trabajo, promoviendo la participación, el intercambio de experiencias y la resolución de situaciones cotidianas en las chacras.

Preinscripción y consultas: 298 450-5952, mediante llamada o WhatsApp (de 8 a 15). Las personas seleccionadas para la inscripción serán notificadas. Si bien la actividad gratuita, se informó que es con cupos limitados de hasta 30 participantes.

Esta actividad es organizada conjuntamente por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Unidad de Servicios para el Empleo y la Producción (USEP) de la Municipalidad de General Roca, la Cámara de Productores Agrícolas de General Roca, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Alto Valle).