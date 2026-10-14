Un sistema inteligente permitió recuperar 130 vehículos en Río Negro durante 2026

La provincia incorporó tecnología de última generación para identificar rodados buscados y generar alertas policiales en tiempo real.

La provincia de Río Negro logró interceptar a 130 vehículos en lo que va del 2026 gracias al sistema de Anillo Digital desplegado.

El Gobierno de Río Negro avanza en la modernización de su sistema de seguridad mediante la incorporación de inteligencia artificial y lectores automáticos de patentes , una tecnología que permite identificar vehículos con pedido de secuestro y generar alertas policiales en tiempo real.

La implementación del denominado Anillo Digital permitió incrementar considerablemente la cantidad de vehículos recuperados durante los últimos meses. Según los datos oficiales, las intervenciones pasaron de un promedio de entre 10 y 15 recuperaciones anuales a cerca de 130 vehículos durante 2026 .

La herramienta funciona mediante una red de dispositivos instalados en diferentes puntos del territorio provincial , que registran los dominios de los vehículos y los contrastan automáticamente con bases de datos nacionales y provinciales vinculadas con investigaciones policiales.

El sistema fue impulsado por decisión del gobernador Alberto Weretilneck, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, con el objetivo de fortalecer las tareas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Cómo funciona el sistema inteligente de detección de patentes

A diferencia de los sistemas tradicionales de videovigilancia, que únicamente permiten visualizar imágenes o registrar patentes, el Anillo Digital de Río Negro incorpora herramientas de procesamiento automatizado que transforman cada lectura en información de interés policial.

Cuando un vehículo atraviesa alguno de los puntos equipados con lectores automáticos, el dispositivo identifica su dominio y realiza una comparación inmediata con los registros disponibles en las bases de datos integradas al sistema provincial.

Si la patente coincide con un vehículo que presenta un pedido de secuestro vigente, el sistema genera una alerta destinada a los operadores de los centros de monitoreo, quienes pueden coordinar una intervención policial.

Este procedimiento permite reducir los tiempos de identificación y agilizar la comunicación entre los responsables del monitoreo y los efectivos desplegados en el territorio, sin depender exclusivamente de verificaciones manuales de los dominios registrados.

La incorporación de inteligencia artificial aplicada a la seguridad también permite optimizar el procesamiento de información, especialmente en sectores donde circula una importante cantidad de vehículos y resulta complejo realizar controles individuales de manera permanente.

Río Negro cuenta con 150 lectores automáticos de patentes

Actualmente, la provincia dispone de 150 lectores automáticos de patentes distribuidos en diferentes puntos estratégicos de Río Negro. Los dispositivos conforman una red tecnológica destinada a fortalecer la identificación de vehículos vinculados con requerimientos policiales.

Uno de los aspectos centrales del sistema es su integración con registros de alcance nacional y provincial, que permiten ampliar considerablemente las posibilidades de detectar automóviles y otros rodados que presentan pedidos de secuestro.

Según la información difundida por el Gobierno provincial, la plataforma tiene acceso a aproximadamente 600.000 registros nacionales de vehículos con pedido de secuestro, además de otros 3.000 registros correspondientes a la base de datos de Río Negro.

Esta integración permite que una patente detectada por cualquiera de los dispositivos pueda ser contrastada automáticamente con la información disponible, generando una advertencia cuando se identifica una coincidencia que requiere verificación policial.

La recuperación de vehículos se multiplicó durante 2026

Los resultados informados por el Ministerio de Seguridad y Justicia reflejan un incremento significativo en las intervenciones realizadas mediante esta tecnología, particularmente en los procedimientos relacionados con la detección de vehículos buscados por las autoridades.

Antes de la implementación de este modelo integrado, las intervenciones realizadas mediante sistemas de lectura de patentes permitían concretar entre 10 y 15 recuperaciones de vehículos por año, de acuerdo con los registros oficiales.

Sin embargo, durante 2026 se detectaron y recuperaron cerca de 130 vehículos mediante el Anillo Digital, una cifra que representa un crecimiento considerable respecto de los resultados obtenidos anteriormente con este tipo de herramientas.

La comparación evidencia el impacto operativo de incorporar sistemas automatizados de identificación y alertas, aunque el Gobierno provincial no precisó qué proporción de las recuperaciones corresponde a cada localidad donde funcionan los dispositivos.

Inteligencia artificial y monitoreo para fortalecer la seguridad

Desde el Ejecutivo rionegrino destacaron que la modernización del sistema representa un cambio en la utilización de las cámaras de seguridad, que dejan de cumplir exclusivamente una función de observación para convertirse en herramientas de análisis.

La posibilidad de cruzar información en tiempo real permite orientar los procedimientos hacia situaciones concretas, mejorar la coordinación de los recursos policiales y facilitar la detección de vehículos que presentan requerimientos judiciales o policiales.

Además, la integración entre los centros de monitoreo y las fuerzas de seguridad busca fortalecer las tareas preventivas mediante el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica que ya se encuentra operativa en distintos sectores de la provincia.