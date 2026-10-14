Preocupación y advertencia de Municipio rionegrino a emprendedores y vecinos de cara a su fiesta: qué pasó

El motivo que inquieta a las autoridades municipales, que en las últimas horas hicieron un pedido a la comunidad. Es en el marco del 102 Aniversario de Villa Regina.

La Municipalidad de Villa Regina emitió un comunicado sobre los puestos de emprendedores para la fiesta aniversario.

Ante la reciente circulación de trascendidos que alertan sobre la presunta reventa ilegal de espacios destinados a food trucks, artesanos y emprendedores , la Municipalidad de Villa Regina emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la comunidad y prevenir posibles engaños económicos de cara a su gran fiesta por el 102 aniversario de la ciudad

Desde el Ejecutivo local, ante los rumores de intentos de cobro e intermediaciones no autorizadas por parte de personas ajenas a la comuna, decidieron actuar y solicitaron a los vecinos y emprendedores extremar los cuidados antes de realizar cualquier tipo de transacción.

Para evitar que los trabajadores del sector sean víctimas de fraudes, las autoridades precisaron que las líneas de WhatsApp oficiales funcionan únicamente como canal de consulta y que por esa vía no se realizan reservas de puestos de ningún tipo .

Asimismo, se aclaró que el pago de los espacios se efectúa exclusivamente de manera presencial en las dependencias municipales habilitadas. Por este motivo, la comuna enfatiza en no entregar dinero bajo los conceptos de reserva, seña o contratación a particulares, así como tampoco realizar transferencias bancarias a cuentas de terceros.

Recomendaciones para la comunidad

Finalmente, el Municipio de Villa Regina reitera el llamado a evitar posibles estafas e insta a la población a informarse únicamente a través de las vías y canales oficiales. Ante cualquier duda o situación sospechosa, se recomienda acercarse de forma personal a las oficinas correspondientes antes de efectuar cualquier trámite.

Los costos del espacio y el desfile institucional

El costo del espacio es de $450.000 para feriantes de otras localidades, mientras que los productores que certifiquen residencia en Villa Regina contarán con un beneficio y abonarán $300.000. El canon lineal para puestos de comida general es de $390.000, en tanto que para los espacios destinados a la venta de bebidas alcohólicas el valor es de $490.000 (en ambos casos aplica el 10% de descuento para residentes reginenses).

Desde la comuna adelantaron además que durante los próximos días se dará a conocer la nómina de los artistas nacionales y regionales que encabezarán la grilla musical del evento central.

Convocan a instituciones para participar de los festejos

La propuesta busca brindar un lugar gratuito para que las instituciones locales puedan dar a conocer sus actividades, proyectos y el trabajo que realizan diariamente en beneficio de los vecinos y vecinas.

Desde la Municipalidad se indicó que de este modo se apunta a promover la participación de las organizaciones de la comunidad y generar un espacio para visibilizar las distintas iniciativas que contribuyen al desarrollo de la ciudad.

Las instituciones interesadas en formar parte de esta propuesta deberán inscribirse comunicándose a través del WhatsApp de Turismo al 298 490 4350.

Se informó también que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de octubre y que los espacios disponibles serán limitados.