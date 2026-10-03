Cipolletti cumplió 123 años y proyecta una transformación para las próximas décadas

La ciudad celebró un nuevo aniversario con un multitudinario acto en el Parque Rosauer, donde autoridades y vecinos repasaron su historia y pusieron la mirada en los desafíos que traerá el crecimiento de los próximos años.

Cientos de vecinos celebraron el 123 aniversario de Cipolletti en el Parque Rosauer.

El Parque Rosauer volvió a convertirse en el corazón de los festejos de Cipolletti . Vecinos, instituciones, organizaciones y autoridades se reunieron para participar del acto central por el 123° aniversario de una ciudad que atraviesa una etapa de fuerte transformación.

La ceremonia reunió al intendente Rodrigo Buteler y al gobernador Alberto Weretilneck , acompañados por funcionarios provinciales y municipales, legisladores, concejales y representantes de diferentes instituciones. También participó el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati.

Banderas de ceremonia, vecinos históricos y familias ocuparon el tradicional espacio verde cipoleño para acompañar una celebración atravesada por los recuerdos, los homenajes y, principalmente, por una mirada hacia los desafíos que enfrentará la ciudad durante las próximas décadas.

Antes de los discursos, Buteler, Weretilneck y la presidenta del Concejo Deliberante realizaron una ofrenda floral frente al monumento al ingeniero César Cipolletti. Luego comenzaron las palabras alusivas de las autoridades ante los vecinos presentes.

Buteler destacó el crecimiento que atraviesa Cipolletti

Durante su intervención, Buteler hizo especial hincapié en la necesidad de conservar la identidad histórica mientras la ciudad experimenta un crecimiento poblacional que, según indicó, supera el promedio registrado en otras localidades argentinas.

“Una ciudad promedio en Argentina crece al 2% anual y nosotros crecemos a más del 3% anual”, sostuvo el intendente. Explicó que ese fenómeno responde tanto al crecimiento poblacional como a la llegada de nuevas familias y empresas.

El jefe comunal planteó que ese escenario obliga a recuperar y preservar espacios históricos. Entre los proyectos mencionó la restauración integral del Fortín Primera División, que será transformado en museo con acompañamiento del Gobierno provincial.

También destacó la futura recuperación de Casa Peuser y la casa del doctor Julio Dante Salto, además del renovado protagonismo que podría adquirir la estación ferroviaria con el regreso del servicio de pasajeros del Tren del Valle.

“Estos hitos patrimoniales tienen que ver con poner en valor eso para que las generaciones que vienen se acuerden de dónde venimos”, expresó Buteler, quien pidió conservar el “alma de pueblo” que, según afirmó, caracteriza históricamente a Cipolletti.

Las obras y el desafío de los próximos 50 años

El intendente también repasó las intervenciones actualmente en marcha y aseguró que el Municipio atraviesa el plan de obra pública más importante de su historia, mediante inversiones conjuntas con el Gobierno de Río Negro.

Entre los trabajos mencionó 700 cuadras de pavimento, la primera pista municipal de atletismo, nuevas obras de cordón cuneta, iluminación LED y diferentes proyectos destinados a mejorar la infraestructura de una ciudad que continuará incorporando habitantes.

Sin embargo, advirtió que el desafío principal no está solamente en responder a las necesidades actuales. “El gran desafío es cómo resolvemos el crecimiento de los próximos 50 años”, afirmó ante los vecinos reunidos en el Parque Rosauer.

Buteler consideró que durante los próximos años llegarán miles de nuevos residentes y empresas impulsados por la actividad económica regional. Frente a ese panorama, planteó la necesidad de anticipar inversiones en servicios, conectividad, educación, salud, seguridad, agua y saneamiento.

“Tenemos mucho para festejar en estos 123 años”, sostuvo. En ese sentido, destacó las obras de agua y cloacas proyectadas para acompañar el crecimiento de otros 100.000 habitantes y mencionó las nuevas conexiones viales previstas.

Weretilneck pidió planificar el Cipolletti que viene

Weretilneck, por su parte, realizó un recorrido por diferentes momentos históricos de la ciudad y aseguró que cada generación de cipoleños debió afrontar desafíos que terminaron marcando el desarrollo de la comunidad.

Recordó las primeras obras de infraestructura, la lucha por conseguir educación secundaria, el Cipolletazo, los años atravesados por graves hechos de inseguridad y posteriormente el reclamo ciudadano para fortalecer la presencia de la Justicia en la ciudad.

El Gobernador sostuvo que la transformación económica actual abre una nueva etapa y obliga a planificar anticipadamente. Señaló que el crecimiento inmobiliario, los parques industriales y la llegada de nuevas inversiones evidencian la importancia estratégica adquirida por Cipolletti.

Uno de los principales desafíos, afirmó, estará relacionado con la movilidad urbana. Allí destacó la provincialización de las rutas nacionales 22 y 151 y la necesidad de desarrollar un sistema vial capaz de responder al crecimiento regional.

Weretilneck también confirmó que durante su reciente viaje a París se avanzó con acuerdos vinculados a planificación urbana y tratamiento de residuos, iniciativas destinadas a proyectar el desarrollo futuro de Cipolletti y otras localidades del Alto Valle.

Entre esas gestiones mencionó un acuerdo con especialistas de la IAE Paris-Sorbonne para trabajar sobre planificación urbana y otro con la Agencia Francesa de Desarrollo para avanzar en un sistema integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos de varias localidades.

“Si no hay consenso, es imposible afrontar el desafío que tenemos”, afirmó el gobernador. Planteó que la coordinación entre el Estado, empresas, comerciantes, profesionales e instituciones será determinante para evitar problemas derivados de un crecimiento sin planificación.

Así, el acto por los 123 años no quedó limitado a una celebración histórica. Los discursos estuvieron atravesados por una misma preocupación: cómo preparar a Cipolletti para una transformación demográfica, productiva y urbana que sus autoridades consideran inevitable.

Entre recuerdos, anuncios y homenajes, el Parque Rosauer volvió a reunir a la comunidad alrededor de la historia cipoleña. Pero esta vez, gran parte de los mensajes estuvieron puestos en una pregunta que atravesó la ceremonia: cómo será la ciudad durante las próximas décadas.