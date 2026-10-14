Roban millonario botín de una inmobiliaria tras abrir un boquete en el techo

Ocurrió en un comercio ubicado en pleno centro de General Roca. El hecho es similar al ocurrido semanas atrás en General Conesa.

La dueña de la inmobiliaria robada hizo la denuncia en la Comisaría 3ra de General Roca.

La Justicia investiga un millonario robo estilo “ boquetero ” ocurrido en una inmobiliaria ubicada la calle Maipú 1263, pleno centro de General Roca. El hecho ocurrió en el transcurso del último fin de semana largo y los ladrones irrumpieron en el local de la firma Silvia Rodríguez Inmobiliaria a través de los techos.

Según la denuncia radicada por la propietaria en la Comisaría 3ra, los delincuentes dañaron el enrejado metálico que cubre la parte superior y se introdujeron al edificio en momentos en que no había actividad comercial.

Una vez en el interior, se apoderaron de un monto de dinero estimado en 50 millones de pesos, además de una notebook y una caja fuerte completa donde guardaba cerca de 3 mil dólares.

La policía estuvo en lugar en busca de indicios que les permita dar con una pista que los lleve a los ladrones. Entre esas tareas rastreaban imágenes de cámaras de seguridad del sector, dado que presumen que se movilizaban en algún vehículo que dejaron estacionado en las inmediaciones.

Uno de los detalles que surgió de las primeras pesquisas indica que, si bien el negocio cuenta con un sistema de alarma, no se encontraba activado al momento del hecho.

Esa omisión generó suspicacias sobre la posibilidad de que los malvivientes habrían accedido al dato sobre la existencia de dinero en efectivo en el lugar y las medidas de seguridad inactivas.

Otro golpe boquetero en la región

El atraco ocurrido en General Roca se suma al registrado semanas atrás en una consignataria de hacienda de General Conesa, donde con una técnica similar robaron un botín equivalente a unos 200.000 dólares.

Los delincuentes calcularon sus movimientos y accedieron al interior del edificio luego de perforar el techo. Una vez adentro, revolvieron las instalaciones hasta dar con la caja fuerte, desde donde sustrajeron una suma estimada en 200.000 dólares.

Según trascendió, el millonario monto se encontraba en el lugar debido a que la firma consignataria había estado a cargo de los remates de reproductores durante la reciente exposición rural celebrada días antes.

La huida, el abandono del vehículo y la conexión con Chubut

Tras consumar el robo, los sospechosos escaparon a bordo de un automóvil Toyota Yaris con dirección a San Antonio Oeste. De acuerdo con la investigación preliminar, los malvivientes habían estado merodeando por General Conesa en ese mismo rodado como parte de la inteligencia previa.

El vehículo terminó siendo abandonado en la ruta antes de llegar a la ciudad atlántica. Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de San Antonio Oeste tomaron intervención inicialmente por el "abandono de vehículo", sin sospechar en ese momento de su vinculación con el asalto.

Sin embargo, tras radicar los propietarios la denuncia en la Unidad 20º de Conesa y difundirse el hecho, los investigadores comenzaron a atar cabos. Al verificar los datos del automóvil abandonado en la Ruta Nacional Nº 251, la policía se llevó una nueva sorpresa: el rodado figuraba con pedido de secuestro por robo en la ciudad chubutense de Trelew.

Archivo

Múltiples allanamientos

Con ese dato y otros surgidos en la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal y la policía, días después la policía realizó allanamientos en Lamarque, Villa Regina, General Roca e Ingeniero Huergo, además de procedimientos en Trelew. Como resultado, la Policía secuestró una Toyota Hilux que estaría vinculada con el escape de los autores del robo, un Toyota Corolla y varios teléfonos.

Uno de los procedimientos se concretó sobre la Ruta Nacional 22, en una zona de chacras de Ingeniero Huergo, donde fue secuestrada la Toyota Hilux. El vehículo quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

En Trelew también se realizaron diligencias con participación de personal enviado desde Río Negro. Allí fueron secuestrados un Toyota Corolla y un teléfono iPhone, elementos que serán analizados para determinar su eventual vinculación con las personas y movimientos investigados.

Los procedimientos permitieron incorporar nuevos elementos a una causa que continúa abierta. Las pericias y el análisis de la información secuestrada permitirán determinar qué relación existe entre los vehículos, los teléfonos, las personas investigadas y el robo ocurrido en General Conesa, destacaron desde la fuerza rionegrina.