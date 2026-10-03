Cipolletti cumple 123 años y se afianza como motor estratégico en el desarrollo provincial

En su 123° aniversario, Cipolletti se consolida con obras clave e infraestructura estratégica impulsadas por el impacto del desarrollo de Vaca Muerta.

En su 123° aniversario , Cipolletti se consolida como un actor estratégico del desarrollo regional . El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Rodrigo Buteler impulsan este proceso atendiendo demandas actuales y planificando el futuro frente al crecimiento demográfico y productivo generado por Vaca Muerta , con acciones concretas que mejoran la calidad de vida de la comunidad.

Nacida entre chacras a orillas del río Negro , Cipolletti es hoy una de las ciudades más pobladas de la provincia, y se encuentra atravesada por el proceso de transformación más importante de su historia, de la mano con el desarrollo energético de Vaca Muerta y la constante llegada de población que obliga a planificar su futuro con eje en el crecimiento sostenido y ordenado de la localidad.

Por ello, el Gobierno rionegrino , junto al Municipio de Cipolletti , ejecuta y proyecta acciones y obras que permitirán garantizar el acceso a servicios esenciales en salud , educación , vialidad , seguridad e infraestructura , acercando electricidad , gas , agua y cloacas para cientos de miles de familias.

Río Negro transforma a Cipolletti con obras viales

Con una inversión de $18.557 millones financiados a través de fondos CAF, Río Negro ejecutará una obra vial fundamental sobre la Avenida Perón de Cipolletti. Los trabajos permitirán ordenar la circulación, mejorar la conexión, la seguridad vial y preparar la infraestructura para los próximos años. Finalizados los trabajos, la Avenida Perón se transformará en una arteria troncal eficiente, capaz de optimizar y organizar el flujo de tránsito derivado de la Ruta Provincial 65 y las Rutas Nacionales 22 y 151.

Además, Río Negro inauguró en los últimos meses las obras de los nuevos derivadores de tránsito en la Ruta Provincial 65, creando un paso seguro a la altura de calle Mosconi. Con trabajos a cargo de Vialidad Rionegrina, se repavimentó un sector de la RP 65, con trabajos integrales que alcanzaron una inversión de $1.958 millones.

Una fuerte inversión en obras públicas, marca la agenda para el próximo año en Cipolletti. Estefania Petrella

Cipolletti contará con un nuevo Centro de Educación Técnica con fondos del petróleo

La Provincia ya comenzó la construcción del nuevo CET ubicado en el Distrito Vecinal Noreste, un sector en pleno crecimiento dentro de la localidad. Con una inversión de más de $5.100 millones financiada con fondos del Bono VMOS, gracias a la gestión del Gobernador Weretilneck ante empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, Cipolletti contará con un establecimiento educativo que permitirá ampliar la formación en nuevas tecnologías.

Los trabajos, a cargo de BRB SRL, alcanzan el 5%. El edificio contará con nueve aulas comunes, un laboratorio y 11 áreas específicas para robótica, redes, desarrollo web, aplicaciones, hardware y sistemas.

La Provincia mejora los desagües cloacales en Cipolletti

Con el objetivo de reducir anegamientos y mejorar el escurrimiento del agua durante lluvias intensas, Río Negro, a través del DPA, ejecuta el entubado del canal junto al Municipio local, previendo intervenciones en 3.300 metros de desagües pluviales de Pasos de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas. La obra cuenta con financiamiento CAF y una inversión de más de $4.770 millones.

Más familias cipoleñas cuentan con gas mientras Río Negro proyecta más servicios

El Gobernador Weretilneck inauguró la red de gas en Puente 83, en beneficio directo de 70 familias y con una inversión de $599 millones. La obra, histórica para el barrio, transformó un pedido sostenido de la comunidad en comodidad y mejor calidad de vida. La red tiene capacidad para alcanzar a 196 familias en un futuro, abriendo la posibilidad de extender el servicio.

Con el objetivo de dotar de servicios a lotes de Cipolletti, Río Negro por medio del programa Suelo Urbano trabaja y proyecta trabajos de infraestructura para 334 lotes por más de $1.342 millones. Por un lado, con un 10% de avance y a través de un convenio con la Mutual del Magisterio Rionegrino, se lleva electricidad y agua a 181 lotes. Además, están por iniciar los trabajos para llevar estos servicios a 153 lotes a partir de un convenio con la Asociación Empleados de Comercio.

La Provincia anunció el llamado a licitación para transformar la avenida Perón en Cipolletti. (Foto: render obra)

Río Negro extenderá la red de agua potable para 12 barrios populares de Cipolletti, asumiendo con fondos provinciales la continuidad del proyecto paralizado por el Gobierno Nacional. Esto busca acompañar el crecimiento del sector, mejorando la infraestructura básica y dando respuesta a más vecinos. Con una inversión de más de $748 millones, el proyecto contempla más de 31 kilómetros de cañerías y 2.579 conexiones domiciliarias, beneficiando de manera directa a 2.700 familias.

La salud y la seguridad, pilares en el desarrollo de la localidad

Río Negro lleva adelante acciones concretas para consolidar y reforzar los sistemas de salud y de seguridad en el marco del proceso de desarrollo que vive Cipolletti, con una demanda creciente que obliga a proyectar el futuro. En las últimas semanas, seis profesionales finalizaron sus residencias en diversas especialidades.

En materia de salud, durante el último año el Gobierno de Río Negro fortaleció al Hospital “Dr. Pedro Moguillansky” con nuevas tecnologías y equipamiento médico estratégico. Se incorporaron, por ejemplo, una ambulancia de alta complejidad, una incubadora de transporte neonatal, un ecógrafo portátil, un termociclador para estudios PCR, un esterilizador, una mesa de anestesia y un electrobisturí, además de equipos para mamografías y mejoras tecnológicas en Terapia Intensiva.

La Unidad de Terapia Intensiva amplió su capacidad en un 50% y también se implementó la Historia de Salud Integrada, que el Ministerio de Salud lleva adelante en distintos puntos del territorio, avanzando en la digitalización de historias clínicas, lo que facilita el acceso seguro a la información de cada paciente.

Se proyecta además la entrega de reactivos para autoanalizador de química clínica, una lavacentrifugadora de 30 kg, equipamiento de red de gases medicinales de emergencia, bombas de infusión y jeringa, cables para autoclave Hogner y una mesa de cirugía para el quirófano. Todo ello representa una inversión provincial de más de $267 millones y gran parte del equipamiento se financió gracias al Bono VMOS.

En seguridad, Río Negro implementó el anillo digital, sumando como herramienta la lectora de patentes que forma parte de la estrategia Río Negro Seguridad Inteligente, a través de la cual se incorpora tecnología, geolocalización y análisis de información para prevenir el delito, mejorando también la respuesta ante situaciones que requieren la participación de la fuerza de seguridad.

En agosto, la Provincia abrió las tres ofertas para ampliar el Complejo Penal 5 de la localidad, que contará con una inversión de más de $641 millones. Con la construcción del nuevo anexo, se permitirá sumar capacidad para 36 internos. Río Negro mejora la infraestructura para fortalecer el sistema penitenciario, brindando espacios adecuados para personas privadas de su libertad.

Cipolletti suma obras de agua potable para optimizar el servicio

Mediante Aguas Rionegrinas, la Provincia ejecutará dos obras de agua potable que permitirán mejorar la prestación del servicio en sectores claves: una de ellas se realizará en el centro de la localidad, dotando de mayor caudal y mejorando la presión para cientos de familias y comercios. Para esto se prevé el tendido de 1.400 metros de nuevas cañerías sobre calle Alem, entre Mengelle y Córdoba, con una inversión provincial de más de $650 millones.

La otra obra está proyectada en la zona Noreste, y los trabajos apuntan a mejorar el suministro y la calidad del servicio, a través de la instalación de 1.468 metros de nueva cañería. La ejecución del proyecto significará una inversión provincial de más de $451 millones.

Río Negro da respuestas habitacionales a la comunidad de Cipolletti

En mayo, el Gobernador Weretilneck y el Intendente Buteler entregaron 31 viviendas construidas con fondos provinciales a través del Plan Habitar Río Negro a familias del asentamiento Mariano Moreno. Las obras fueron ejecutadas a través del IPPV, cuentan con posibilidad de ampliación y representaron una inversión del Gobierno de más de $2.253 millones, permitiéndole a más vecinos acceder a su vivienda propia.

Entre las obras que Río Negro ejecutó y finalizó en Cipolletti se encuentran la de alumbrado público en la Ruta Provincial 65, con más de $486 millones invertidos, mejorando la seguridad vial; la construcción del salón multipropósito 1200 Viviendas, con más de $67 millones; la puesta en valor de la plaza San Martín, con una inversión de $47 millones; el recambio de luminaria a LED en Paseo del Ferrocarril, con $34 millones y el playón deportivo del Distrito Vecinal Noreste con $3,5 millones.

Además, se encuentra por licitar el pavimento en calle Venezuela, que significará una mejora vial con una inversión de Río Negro que supera los $735 millones. Con un 90% de avance y 430 m² de construcción, el barrio Don Bosco está cerca de contar con su Centro Comunitario. La inversión provincial es de $441 millones y permitirá al sector recuperar un espacio de encuentro con enorme valor simbólico que reúne a familias y a la comunidad.

Río Negro promueve el uso de energía más segura y eficiente para la comunidad

En los últimos días, el Gobernador Weretilneck y el Intendente Buteler firmaron el convenio para normalizar la red eléctrica y el alumbrado público en el loteo Las Magnolias. Con una inversión de $391 millones a través del Programa de Infraestructura Eléctrica Municipal (PROINELEM), la obra mejorará la seguridad y generará mejores condiciones de vida para familias del sector.

En el marco del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), Provincia, Municipio y EDERSA promueven el uso racional de la energía con una obra que beneficiará a 346 hogares de 20 manzanas del barrio Nuevo Ferri. Los trabajos, que ya ingresaron en la etapa de altas de suministros, consistieron en la ejecución de bases para fundaciones de hormigón y verticalización de columnas de baja tensión. La inversión provincial supera los $800 millones.

La Provincia ejecuta recambios de colectores cloacales

A través de Aguas Rionegrinas, Río Negro ejecuta y finalizó obras de recambio cloacal en distintos puntos de Cipolletti: en calles 25 de Mayo y San Martín las obras están terminadas; mientras que en calles Venezuela, Moreno, Alem y Naciones Unidas las tareas están en ejecución. La inversión total de la Provincia es de más de $1.523 millones.

Cipolletti, un lugar de encuentro para la cultura, el deporte y la juventud

Durante el año, Cipolletti recibe una gran cantidad de eventos culturales, competencias deportivas y diversas actividades vinculadas a la juventud. En 2026, Cipolletti albergó, por ejemplo, el Nacional B de patín artístico; la Regata Internacional del Río Negro; el Mundialito de Fútbol; el Provincial de Handball y la clásica Corrida de Cipolletti. También se desarrolló el Congreso Nacional de la Actividad Física, el clasificatorio de los Juegos rionegrinos; además de jornadas y concentraciones de equipos provinciales, selectivos y evaluativos.

En cuanto a cultura, Cipolletti fue sede del Is Flow, de los Encuentros Culturales Rionegrinos y actividades que tuvieron al folklore en el centro de la escena. El ANIMACOM fue otro de los eventos que albergó la localidad, además del primer Foro de la Juventud Rionegrina. Con la cultura urbana, nuevas expresiones juveniles y propuestas artísticas que fomentan el encuentro, Cipolletti convoca y genera oportunidades para artistas y jóvenes de toda la provincia.

Acompañamiento a familias, pymes e instituciones

Con más de 5.800 lentes entregados, la Provincia llevó a Cipolletti su programa Enfocar durante varias semanas. La iniciativa que garantiza salud visual pasó con éxito por la localidad, atendiendo a vecinos y vecinas en distintos barrios. Además, Río Negro avanza en la entrega de escrituras, para dar más seguridad a familias. A través del Fondo de Garantías de Río Negro, se brinda acompañamiento a pymes, comercios y empresas locales que pueden acceder a financiamientos para su desarrollo; y con la entrega de personerías jurídicas se consolida el trabajo de instituciones locales.

Cipolletti celebra sus 123 años con un firme acompañamiento del Gobierno Provincial, consolidando su presencia con el foco puesto en el crecimiento de la región impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta. Río Negro, junto al Municipio, atiende demandas actuales pero también planifica el futuro, garantizando más oportunidades y mejorando la calidad de vida de la comunidad.