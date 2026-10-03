HDI, más de 15 años construyendo Cipolletti desde su Parque Industrial

La hormigonera abastece obras públicas y privadas con hormigón elaborado certificado y en 2026 suma siete nuevos desarrollos.

Con más de 25 años de trayectoria en el Alto Valle y más de 15 en Cipolletti , Hormigonera del Interior (HDI) forma parte de la historia constructiva de la ciudad. Desde su planta en el Parque Industrial produce el hormigón con el que se levantan viviendas, comercios y obras de infraestructura.

“Cipolletti creció mucho en estos años y nosotros crecimos con ella. Cada obra de la ciudad en la que participamos es una forma de devolverle la confianza que nos dio”, expresó Pablo Pili , referente de HDI .

Surgida como continuidad de Transmix SA , pionera del hormigón elaborado en el país, la empresa cuenta con certificación ISO 9001 desde 2012 y trabaja bajo la norma IRAM 1666.

Cada mezcla se controla en planta y en obra, con laboratorios propios y personal técnico especializado. Además, HDI es socia activa de la Cámara Argentina del Hormigón Elaborado (CADHE).

Una red al servicio de la región

La planta cipoleña integra una red de seis plantas en cinco ciudades: dos en Neuquén y las restantes en Añelo, General Roca y Villa Regina. Esa estructura le permite responder con rapidez, desde la losa de una vivienda familiar hasta obras de gran escala.

Su propuesta de productos y servicios abarca seis líneas: hormigón y sus aplicaciones, impermeabilizaciones, pisos industriales, obras arquitectónicas, reparaciones y refuerzo estructural, y Oil & Gas.

Siete desarrollos para 2026

Desde su área de Diseño y Desarrollo, este año HDI trabaja en siete nuevos desarrollos: un relleno de densidad controlada (RDC) alivianado y sustentable, con plástico reciclado en la mezcla; hormigón autocompactante expansivo; hormigón poroso; RDC para base de pavimento, que ya avanza en el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), obra de la que la empresa forma parte desde su inicio; hormigones coloreados; hormigones fast track, y un RDC de bajo costo.

En el 123° aniversario de Cipolletti, HDI reafirma su compromiso con la ciudad que eligió hace más de 15 años: acompañar su crecimiento con hormigón de calidad.

Dirección: Gral. Mosconi 2074, Parque Industrial, Cipolletti.

WhatsApp: 298 4 37 01 06.

Web: hormigonerahdi.com.ar.

Instagram: @hormigonerahdi.



