La app Soy Río Negro permite gestionar impuestos, partidas, cuotas de vivienda y turnos sin ir a una oficina. Está disponible para Android y iPhone.

Desde pagar impuestos hasta sacar turnos: todos los trámites que podés hacer desde el celular en Río Negro.

Hacer trámites sin salir de casa, evitar filas y resolver gestiones desde el celular ya es posible con una nueva herramienta digital en Río Negro. Se trata de Soy Río Negro , una aplicación gratuita que reúne servicios de distintos organismos provinciales en un solo lugar.

La plataforma está disponible para celulares con Android y iPhone y permite realizar consultas, iniciar gestiones y acceder a servicios vinculados con impuestos, documentación personal, vehículos y vivienda, entre otras opciones.

La aplicación reúne prestaciones de diferentes organismos provinciales para evitar que los usuarios tengan que ingresar a múltiples páginas o trasladarse hasta distintas oficinas.

Estos son los principales trámites y servicios disponibles:

Impuestos: consultar y pagar los impuestos Automotor e Inmobiliario, verificar deudas, abonar planes de pago y descargar boletas que todavía no vencieron.

Registro Civil: solicitar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial.

Policía de Río Negro: sacar turnos para tramitar el Certificado de Antecedentes Penales y realizar la Verificación Vehicular.

Vialidad Rionegrina: solicitar turnos para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV).

Vivienda: consultar y pagar las cuotas del IPPV para quienes tienen una vivienda adjudicada.

Asistencia por consumos problemáticos: solicitar turnos de orientación y asistencia a través de APASA.

Personas Jurídicas: consultar la disponibilidad de nombres, las entidades registradas y el estado de diferentes trámites.

De esta manera, la herramienta permite resolver desde gestiones tributarias hasta solicitudes de documentación sin tener que comenzar cada trámite desde cero en diferentes plataformas.

Cómo descargar la aplicación en el celular

Soy Río Negro es gratuita y se puede instalar desde las tiendas oficiales de aplicaciones.

Para Android: buscá Soy Río Negro en Google Play.

Para iPhone: buscá Soy Río Negro en App Store.

Una vez instalada, los usuarios pueden ingresar para consultar los servicios disponibles y comenzar las gestiones que necesiten realizar.

Qué es la Identidad Digital Rionegrina y para qué sirve

Una de las funciones incorporadas es la Identidad Digital Rionegrina, un sistema que permite validar la identidad de cada ciudadano para acceder a distintos servicios provinciales.

El objetivo es evitar que las personas tengan que volver a presentar los mismos datos cada vez que inician una gestión. Una vez acreditada la identidad, la plataforma puede utilizar esa validación para facilitar el acceso a otros trámites.

Según la información oficial, el sistema cuenta con infraestructura tecnológica propia de la Provincia y un mecanismo de validación ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), destinado a garantizar un acceso seguro y proteger los datos personales.

Una herramienta para reducir filas y traslados

La aplicación forma parte del proceso de digitalización de los servicios públicos impulsado por el Gobierno de Río Negro, con la intención de reducir los tiempos de espera y simplificar las gestiones cotidianas.

La propuesta también apunta a facilitar el acceso de quienes viven lejos de los principales centros urbanos y deben recorrer largas distancias para realizar trámites presenciales.

Además, Soy Río Negro se complementa con Río Bot 2.0, el asistente virtual de la Provincia que permite consultar información, recibir orientación y resolver dudas sobre diferentes servicios.

Con estas herramientas, el Gobierno busca ampliar la cantidad de gestiones que pueden realizarse de manera digital y concentrar en el celular servicios que antes requerían ingresar a distintos sitios o acudir a oficinas públicas.