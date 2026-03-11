El mosquito del dengue sigue presente y vuelven los operativos casa por casa en Cipolletti

Operativos contra el dengue detectaron criaderos en Cipolletti, pero la falta de respuesta de vecinos complicó los controles. Salud volverá a recorrer barrios casa por casa. ¿Cuándo y dónde?

Los equipos de salud recorrerán nuevamente casas en Cipolletti para detectar y erradicar criaderos de mosquitos del Dengue.

La persistente presencia del mosquito Aedes aegypti en distintos barrios de Cipolletti mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Frente a este escenario, equipos de Salud y del municipio realizarán un nuevo operativo territorial para detectar y eliminar criaderos del insecto transmisor del dengue , zika y chikungunya. La medida surge luego de una recorrida reciente que dejó un resultado preocupante: muchos domicilios no pudieron ser inspeccionados por la falta de respuesta de los vecinos.

El operativo se realizará el 16 y 17 de marzo, entre las 9 y las 13 , y abarcará nuevamente sectores de los barrios Capellán –zona Facultad–, El Manzanar –sector lindante a la Ruta 22– y Santa Clara . Allí, brigadas sanitarias recorrerán las viviendas casa por casa para informar a los vecinos sobre medidas de prevención, detectar posibles criaderos y eliminar recipientes que puedan acumular agua.

La iniciativa forma parte de las estrategias de vigilancia sanitaria que se vienen implementando desde hace varios años en la ciudad, donde la presencia del mosquito ya está confirmada aunque, por el momento, no se registran casos activos de dengue en la provincia de Río Negro .

Mosquito Dengue .jpg La enfermedad del Dengue es transmitida por el mosquito Aedes Aegypti. Ilustración

Resultados del último operativo

El nuevo dispositivo sanitario se decidió luego de analizar los resultados de una recorrida previa realizada el 12 de febrero, cuando equipos sanitarios inspeccionaron diferentes barrios de Cipolletti para evaluar la presencia del vector.

Durante esa jornada se visitaron 309 viviendas, pero el trabajo de prevención se encontró con un obstáculo importante: una gran cantidad de domicilios no pudo ser inspeccionada.

Darío Sánchez, médico veterinario e integrante del equipo de Salud Ambiental, detalló los resultados en diálogo con LM Cipolletti. “En la última recorrida se visitaron 309 viviendas, 133 estaban cerradas y 99 vecinos se mostraron renuentes, es decir que se negaron a recibirnos”, explicó.

Operativos dengue cipo

Esto implicó que los equipos sanitarios solo pudieran ingresar a 70 viviendas, donde se detectaron cinco criaderos de mosquito, de los cuales cuatro recibieron tratamiento para su eliminación.

El resultado evidenció que el problema continúa presente dentro de los hogares. Según Sánchez, esa es una de las principales dificultades para controlar la proliferación del mosquito en la ciudad. “La idea de realizar este nuevo operativo es que no se pudieron negativizar los sensores. Si uno ve la cantidad de casas visitadas, la cantidad de casas cerradas y la cantidad de vecinos renuentes, seguimos con criaderos instalados dentro de las viviendas”, explicó.

Los sensores a los que se refiere el especialista son las ovitrampas, dispositivos que permiten detectar la presencia de huevos del mosquito Aedes aegypti y medir el nivel de actividad del vector en determinados sectores de la ciudad.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (3).JPG El operativo buscará ampliar la cobertura de casas para erradicar criaderos. Sebastián Fariña Petersen

Nuevas recorridas en los barrios

Debido a que las trampas continúan arrojando resultados positivos, los equipos sanitarios volverán a trabajar en las mismas zonas donde se detectaron los focos.

“Se refleja en los sensores que todavía siguen positivos. Vamos a volver a trabajar en la misma zona, con personal de Salud y del municipio, para seguir buscando porque el criadero está dentro de las casas y necesitamos poder eliminarlos por la salud de todos”, remarcó Sánchez.

Durante las visitas, los agentes sanitarios también brindarán recomendaciones a los vecinos para evitar la reproducción del mosquito. El objetivo es que cada familia pueda identificar y eliminar posibles reservorios dentro de su vivienda o en el patio.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (11).JPG En Río Negro, el mosquito transmisor del dengue, ya circula y se instaló en varias localidades. Sebastián Fariña Petersen

Prevención: la clave para evitar el dengue

Las autoridades sanitarias recuerdan que el mosquito Aedes aegypti es un insecto urbano que se reproduce principalmente en pequeños recipientes con agua estancada, muchas veces dentro de los hogares.

Por ese motivo, la prevención depende en gran medida de la colaboración de los vecinos. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Eliminar recipientes que acumulen agua.

Mantener tanques de agua tapados .

. Limpiar canaletas y desagües.

Vaciar y cepillar bebederos de mascotas con frecuencia.

con frecuencia. Evitar neumáticos o elementos en desuso a la intemperie.

Mantener piletas limpias y con cloro.

Desde el sistema sanitario remarcan que abrir la puerta y permitir la inspección de los equipos puede marcar la diferencia para detectar a tiempo criaderos y evitar la proliferación del mosquito.

En una región donde el vector ya está presente desde hace varios años, el control del dengue depende cada vez más de la participación comunitaria. El nuevo operativo busca justamente reforzar ese trabajo conjunto para evitar que la presencia del mosquito se traduzca en futuros brotes de la enfermedad.