Operativo sanitario detectó huevos de dengue en el Manzanar y Capellán

Ante la confirmación de la presencia del mosquito que es vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, el Ministerio de Salud inició un recorrido puerta a puerta.

Frente a la confirmación de la presencia del mosquito Aedes Aegypti , que es vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya , el Ministerio de Salud comenzó un operativo sanitario por distintos barrios de Cipolletti. El procedimiento puerta a puerta que tuvo lugar esta mañana descubrió la presencia de huevos de dengue en los barrios El Manzanar y Capellán.

El operativo del Ministerio de Salud de Río Negro comenzó con la colocación de sensores en diferentes puntos de la ciudad para identificar la presencia del mosquito del dengue o de sus huevos .

El dispositivo, impulsado por el Hospital de Cipolletti junto al área de Medio Ambiente municipal , había planificado la visita para los barrios Capellán y El Manzanar , para que los equipos sanitarios recorran las viviendas durante la mañana para realizar la búsqueda activa de criaderos y posibles reservorios del moquito transmisor de enfermedades.

Las ovitrampas indicaban un alto índice de positividad de la presencia del mosquito

Silvana Ciancia, coordinadora y referente de Epidemiología del Hospital de Cipolletti, ya había adelantado a LM Cipolletti la decisión de realizar estos recorridos a partir de los resultados arrojados por el monitoreo ambiental. “Vamos a estar recorriendo esos barrios porque las ovitrampas están dando un índice de positividad muy elevado, por lo cual es necesario hacer la recorrida”, señaló.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (8).JPG Darío Sánchez explicó que no se detectaron personas contagiadas por las enfermedades del mosquito Aedes aegypti, ni tampoco la presencia autóctona del mosquito maduro. Sebastián Fariña Petersen

Darío Sánchez, médico veterinario e integrante del equipo de Salud Ambiental, explicó a este medio que el procedimiento que se realizó en los barrios se denomina “control de foco”.

También aclaró que no se detectaron personas afectadas por las enfermedades mencionadas, ni tampoco la presencia autóctona del mosquito maduro. Sin embargo, recalcó la importancia de realizar una intervención preventiva y un accionar rápido para evitar contagios.

Activación del protocolo nacional y prevención a 100 metros de cada foco activo

“Es cuando tenemos un sensor positivo o un vecino nos alerta sobre la presencia del mosquito en su vivienda o en zonas cercanas. Se traza un radio de 100 metros alrededor del punto detectado y a partir de ahí se realiza la visita casa por casa, de acuerdo al protocolo nacional”, indicó Sánchez.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (12).JPG El procedimiento realizado se llama "control de foco" que permitió identificar la presencia de huevos del mosquito Aedes aegypti. Sebastián Fariña Petersen

Según indicó, el objetivo es alertar a los vecinos, realizar la búsqueda activa de criaderos dentro y fuera de las viviendas y aplicar medidas preventivas en el momento. “Visitamos a los vecinos, dejamos recomendaciones y, si es posible, eliminamos los potenciales criaderos que podamos encontrar. Básicamente se trata de recorrer casa por casa, informar y trabajar en la eliminación de los focos de reproducción del mosquito”, agregó.

Por esta razón, una vez que se detectó la presencia de huevos del mosquito Aedes Aegypti en los barrios Capellán y El Manzanar, se activó el protocolo nacional que indica el trazado de un área de cien metros cuadrados alrededor de cada sensor positivo, visitar a los vecinos e informarles los pasos preventivos que deben seguir para evitar la propagación del virus en la zona.

SFP Control de mosquitos dengue en cipolletto salud nacion (11).JPG Una vez detectada la presencia del huevo del mosquito Aedes aegypti, se activó el protocolo nacional. Sebastián Fariña Petersen

Recomendaciones para evitar criaderos

La prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar la propagación del dengue. Entre las principales recomendaciones se destacan eliminar recipientes que acumulen agua, mantener tanques tapados, limpiar canaletas, renovar diariamente el agua de bebederos de mascotas y evitar conservar neumáticos o elementos en desuso a la intemperie.

Además, aconsejan mantener piletas limpias y cloradas, tapar depósitos de agua y controlar periódicamente patios, terrazas y espacios exteriores donde puedan generarse focos de reproducción del mosquito.