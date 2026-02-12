Un hombre fue asesinado a balazos en Bariloche

Se trata del segundo homicidio en una semana en la ciudad lacustre. La Policía aseguró "tener sospechas" sobre el autor del crimen.

Un nuevo homicidio conmociona a Bariloche . En la madrugada de este jueves, un hombre fue asesinado a balazos . Es el segundo crimen en apenas una semana.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió asistencia médica, pero falleció minutos después a raíz de la gravedad de las heridas. El hecho ocurrió después de la 1 de la madrugada en calle Chocorí, en el Alto de la ciudad.

Según indicaron testigos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, casi de inmediato, observaron un automóvil Peugeot de color blanco huir rápidamente del lugar. Personal policial y una ambulancia acudieron a la escena tras un llamado de emergencia.

El hombre fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Zonal Ramón Carrillo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, se confirmó su deceso.

En medio del operativo, cuando la víctima era trasladada en camilla para ser subida a la ambulancia, se cayó un arma de fuego, situación que quedó bajo investigación para determinar su procedencia y vinculación con el hecho. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar al o los autores del ataque.

La investigación del homicidio

Según detallaron fuentes de la Policía, personal de Gabinete de Criminalística realizó tomas fotográficas del lugar, secuestró las vainas servidas del arma de fuego tipo revolver calibre 22 largo, una remera y una campera, las cuales habían quedado en el lugar y poseían rastros de sangre.

En conversación con Radio Seis, el subcomisario Alexis Venegas, a cargo de la Unidad 42, dio detalles de los hechos. Contó que el médico policial constató tres impactos de arma de fuego, una en el brazo, otra en el tórax y otra en zona axilar. “Por el momento tenemos algunas sospechas, se está trabajando en la investigación. Se secuestró un arma pero no tenemos la certeza de que haya sido el arma utilizada. Nos hemos comunicado con la familia, lo que se trata en esta instancia es acompañarla. Se sabe que la víctima tenía amistades en el sector pero no sería del barrio, aunque sí sería de Bariloche”, contó.