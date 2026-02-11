El cierre de una calle clave desató demoras y complicaciones en Cipolletti

El corte sobre calle Santa Cruz, entre Buenos Aires y San Luis, obligó a desviar el tránsito y generó demoras en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El cierre de un tramo estratégico en Cipolletti generó este miércoles complicaciones, desvíos y demoras para quienes circulan por uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Desde el lunes 9 de febrero permanece cortada la calle Santa Cruz, entre Buenos Aires y San Luis , una intervención que se extenderá durante al menos 15 días y que este miércoles impactó con fuerza en el movimiento vehicular habitual.

El corte obligó a desviar el tránsito que circula de norte a sur por Buenos Aires y San Luis , lo que provocó mayor concentración de vehículos en esas arterias y demoras en horarios pico.

corte por obras cipolletti 1 Antonio Spagnuolo

Automovilistas que transitan a diario por la zona debieron modificar recorridos y enfrentarse a un tránsito más lento de lo habitual en un punto considerado clave para la conexión interna de la ciudad.

Desde el área de Tránsito solicitaron circular con máxima precaución, especialmente en las calles alternativas donde aumentó el flujo vehicular.

corte por obras cipolletti 2 Antonio Spagnuolo

Por qué está cortada la calle

La interrupción responde a trabajos de hormigonado para completar la rotonda ubicada en la intersección de San Luis y Santa Cruz, una obra que ya puede utilizarse parcialmente desde fines de 2025 pero que aún tiene tareas pendientes.

Según se informó, la rotonda presenta un 45% de avance y está siendo ejecutada por la empresa adjudicada Quidel. El objetivo es optimizar la circulación y mejorar la seguridad vial en un sector de intenso tránsito.

Sin embargo, mientras duren los trabajos, el impacto en la circulación seguirá sintiéndose, especialmente en horarios de mayor movimiento.

Qué dijo Rodrigo Buteler sobre la obra

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó el avance de la obra de la rotonda en San Luis y Santa Cruz y aseguró que en los próximos meses quedará finalizada.

A través de sus redes sociales, remarcó que el proyecto permitirá ordenar el tránsito en un sector clave de la ciudad, mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación, reduciendo los tiempos de espera para quienes transitan diariamente por la zona. “Más infraestructura, más conectividad y mejor calidad de vida”, expresó el jefe comunal al referirse a la intervención.