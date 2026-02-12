Cultivaban marihuana con un sotisticado sistema de producción y la vendían por Telegram

Es una investigación de la Policía Federal iniciada en mayo 2025 en Fernández Oro. En un allanamiento secuestraron más de 80 plantas, cogollos, dinero y un equipo indoor. Hay un imputado.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones perteneciente a la Policía Federal descubrieron una enorme plantación de marihuana en una vivienda de Fernández Oro , donde habían acondicionado una habitación para cultivar con el sistema indoor y además sembraban en el patio con ejemplares de hasta dos metros de altura.

Un hombre que reside en el lugar quedó imputado por violar la ley 27737 , que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento, supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y ordenado por el juez Federal de General Roca, Hugo Greca con la intervención del fiscal Matías Zanona, lo realizaron agentes de la División Antidrogas Cipolletti, tras un proceso de investigación que se inició en mayo del año pasado , que incluyó tareas de campo y un patrullaje cibernético por redes sociales, en la que obtuvieron información de relevancia.

La pesquisa permitió detectar que en ese domicilio funcionaba como un punto de producción, distribución y venta de marihuana en la zona, bajo la modalidad delivery, informaron fuentes de la fuerza federal, que precisaron que se trataba de una “organización criminal” que utilizaba la aplicación Telegram para contactar a los clientes.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron una sofisticada estructura de cultivo, un sistema indoor con control de temperatura y ventilación en el interior, con plantas en proceso de cultivo y una plantación de gran escala en el patio posterior de la vivienda.

En total, se secuestraron 81 plantas de Cannabis Sativa de 30 centímetros hasta 2 metros de altura, 420 gramos de cogollos de marihuana, balanzas de precisión, el sistema indoor, teléfonos celulares y 196 mil pesos en efectivo producto de la actividad ilícita. Además, un sujeto mayor de edad, fue aprehendido en el lugar.

Tanto el imputado como los estupefacientes quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Otra megaplantación de marihuana descubierta

En otro operativo narco realizado días atrás la Policía de Río Negro logró desarticular dos kioscos narcos y una red delictiva dedicada al cultivo y comercialización de marihuana en diferentes localidades del Alto Valle. Como resultado del procedimiento, dos hombres mayores de edad quedaron imputados.

La intervención se inició a partir de una denuncia anónima, se realizó en dos viviendas de Sargento Vidal y General Roca, además se descubrió la plantación de más de 70 plantas en una chacra de Campo Grande.

El procedimiento se desplegó a partir de la autorización de la Justicia Federal para realizar una serie de allanamientos simultáneos en las tres localidades del Valle. La investigación llevaba dos meses de trabajo silencioso y coordinado, orientado a desarticular la cadena completa de producción y venta minorista de estupefacientes.

Plantacion marihuana El allanamiento en una vivienda rural de Campo Grande descubrió un cultivo de grandes dimensiones con 70 plantas de marihuana, algunas de ellas con una altura que superaba los cuatro metros.

Los allanamientos se realizaron en dos viviendas utilizadas como puntos de venta, una en Sargento Vidal y otra en General Roca. En ambos domicilios se secuestró marihuana fraccionada, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una importante suma de dinero, tanto en pesos como dólares.

La investigación logró detectar un dato clave con el hallazgo de la plantación que abastecería a los dos kioskos narcos. El allanamiento en una vivienda de la zona rural de Campo Grande descubrió un cultivo de cannabis con fines claramente comerciales. Los efectivos encontraron más de 70 de plantas de cannabis sativa, algunas de ellas tenían una altura que superaban los cuatro metros y con un avanzado estado de floración.