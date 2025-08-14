Policía Federal de Cipolletti secuestró drogas, arma y una millonaria suma de dinero

La División Antidrogas de Cipolletti de la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en una vivienda señalada como centro de narcomenudeo.

La División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo en Cinco Saltos que terminó con el secuestro de cocaína, una pistola y una importante suma de dinero en efectivo . El procedimiento, concretado el 13 de agosto, se desarrolló en una vivienda de calle Contralmirante Cordero, donde además se detuvo a un hombre acusado de comercializar estupefacientes.

Las pesquisas comenzaron a mediados de abril, cuando la División Antidrogas recibió información que señalaba el domicilio allanado como un punto de venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo . Durante varios meses, los efectivos reunieron pruebas que confirmaron la actividad ilícita.

Con esos elementos, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del Dr. Hugo Greca, y con la intervención del auxiliar fiscal Dr. Francisco Ernesto Iglesia Frezzini, emitió la orden de allanamiento que permitió avanzar con el procedimiento.

Secuestro de droga, dinero y un arma

En el lugar, los agentes federales hallaron catorce envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, valuados en el mercado ilegal en $386.750. También incautaron $2.077.000 en efectivo, presuntamente producto de la venta de la droga.

Además, se secuestró una pistola semiautomática calibre 9 mm con cartuchos, sin documentación habilitante de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Entre otros elementos, se incautaron teléfonos celulares y objetos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Imputación y causas judiciales

El detenido quedó imputado por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y el tráfico de estupefacientes. Permanecerá a disposición del magistrado interviniente junto con la totalidad de los elementos secuestrados.

Desde la PFA destacaron que este operativo se enmarca en el nuevo impulso investigativo iniciado con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y reafirmaron el compromiso de la División Antidrogas Cipolletti de seguir desarticulando redes de venta ilegal de drogas en la zona.

Otro operativo de la Policía Federal

Este martes 12 de agosto por la noche, un joven de 19 años que era buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que lo investiga por una causa de grooming, fue atrapado en Cipolletti.

La detención se llevó a cabo el martes por la noche por orden de la jueza de Garantías María Agustina Bagniole, quien recibió un pedido vía exhorto Juan José Anglese, juez de Garantía de la ciudad de Quilmes, en la zona sudeste bonaerense.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio perteneciente a un allegado o familiar del muchacho, ubicada en la calle Castelli, en el barrio Del Trabajo, jurisdicción de la Comisaría 32.

Operativo prófugo Quilmes Policías rionegrinos, de la provincia de Buenos Aires y de la fuerza Federal participaron en el operativo en el que se detuvo al joven prófugo. Gentileza

Vecinos le contaron a LM Cipolletti que se sorprendieron por la gran cantidad de uniformados que se presentaron en la vivienda cuando ya había caído la noche.

En ese inmueble no solo fue hallado al prófugo, sino que también secuestraron dispositivos electrónicos que tendrían un relevante valor para la causa que se encuentra en la instancia de investigación penal preparatoria.

Fuentes policiales informaron que además de los efectivos locales también participaron otros pertenecientes a la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes a la División Innovación en Investigación Tecnológica de Delitos Tecnológicos Especiales.

Operativo prófugo Quilmes 3 Los dispositivos electrónicos secuestrados en el operativo realizado en la casa del barrio Del Trabajo. Gentileza

Fue una comitiva que llegó en varios vehículos especialmente por el caso, lo que reveló la gravedad de los hechos en análisis.

De acuerdo a lo que comentaron los testigos, todo se desarrolló con normalidad y sin incidentes, hasta que se presentaron familiares del sospechoso que se mostraron molestos con la diligencia policial. No obstante, el reclamo no pasó de eso. También acudió un reconocido abogado del fuero local, a quien le informaron el motivo del arresto.