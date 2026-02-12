Retiró una moto 0km de una concesionaria y una hora después se la robaron

Es una Honda Wave 110 con apenas 17 km que el dueño había dejado estacionada en pleno centro de Cinco Saltos. Tras una persecución policial la dejaron abandonada frente a un telo.

La Honda Wave con apenas 17 kilómetros fue robada en Cinco Saltos. La Policía persiguió a los ladrones, que la abandonaron cerca de un motel de la Ruta 151.

Una moto 0km que había sido retirada por su flamante propietario de una concesionaria de Cincos Saltos fue robada por dos ladrones que se movilizaba en otra moto de alta cilindrada.

El hecho se produjo este miércoles en horas de la tarde. Minutos antes de las 18 el damnificado se presentó en la Comisaría Séptima y denunció lo sucedido, por lo que de inmediato se puso en marcha un operativo para recuperar el rodado, una Honda Wave de 110cc que apenas sumaba 17 kilómetros transitados.

El hecho fue transmitido por radio a los móviles de la fuerza, y a los pocos minutos un patrullero detectó al vehículo sustraído y al otro que utilizaron de apoyo que circulaban por la calle Laprida y Brown , por lo que se inició una persecución por las calles céntricas de la ciudad.

Los delincuentes tomaron hacia la Ruta Nacional 151, en dirección a Cipolletti, pero al verse cercados lo dejaron tirado en proximidades del motel alojamiento Fogus, y escaparon en la otra moto. Si bien los siguieron, se perdieron de vista en el ingreso al barrio Lalor, ubicado en la zona de Costa Norte de Cipolletti.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso reconocimiento de la moto y la entrega a su propietario. El joven contó luego que, tras retirarla de la agencia, la había dejado estacionada una hora después en la calle Roca al 600, en pleno centro, donde se la apropiaron los malvivientes. Fuentes policiales indicaron además que manifestó sus sospechas acerca que el hecho pudo haber sido producto de una “entrega”.

Otra Honda robada recuperada por la Policía

El robo de motos no para en la región del Alto Valle. El miércoles por la madrugada se robaron otra Honda modelo enduro de una vivienda de Fernández Oro. Un llamado recibido en la Comisaría 26 de la vecina localidad alertó que dos desconocidos intentaban sustraer el vehículo en calle Orfilio Tolosa.

Efectivos que salieron a restrarla divisaron una moto similar a la descripta con dos ocupantes quienes, al advertir la presencia policial, ignoraron la la orden de detención y escaparon a toda velocidad, por lo que también se inició una persecución por distintas calles de la ciudad.

Los prófugos tomaron hacia el sector de El 30, en dirección a a la usina hidroeléctrica, donde el rodado chocó contra un alambrado. Uno de los sujetos fue reducido tras oponer resistencia y lesionar a un efectivo policial, mientras que el restante logró darse a la fuga.

La Fiscalía de turno dispuso la detención del joven de 21 años por el delito de "robo en poblado y en banda, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones". Trabajó el Gabinete de Criminalística de Cipolletti, con intervención de la unidad local.