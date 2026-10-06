Paro no docente afectó el funcionamiento de la Universidad Nacional de Río Negro

Se mantiene la gran conflictividad en las Universidades Nacionales. En la UNRN, este lunes hubo un paro no docente que despobló aulas y pasillos.

En las Universidades Nacionales, siguen adelante con el cronograma de protestas previas a la gran Quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre. Este lunes, hubo medidas de fuerza en la Universidad Nacional de Río Negro, donde el gremio no docente ATUNRN concretó un paro de 24 horas , lo que afectó el dictado de las clases.

El segundo cuatrimestre de estudios en las Universidades está atravesando un creciente clima de conflictividad debido a que el gobierno nacional persiste en su decisión de no cumplir a cabalidad con la Ley de Financiamiento Universitario, lo que afecta sensiblemente el funcionamiento de las casas de altos estudios del Estado nacional.

La semana pasada, distintos gremios universitarios coincidieron en la realización de medidas de fuerza durante 72 horas. Así, en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el gremio docente ADUNC efectuó un paro desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, día este último que coincidió con el paro de 24 horas programado para esa jornada por los no docentes nucleados en APUNC .

Los no docentes de la Universidad Nacional de Río Negro efectuaron un paro de actividades este lunes y se preparan con otros sectores para la Quinta Marcha Federal Universitaria.

El resultado fue que en la UNCo hubo una marcada disminución de las actividades académicas, en particular, el viernes 2 de octubre, por la confluencia de las protestas de ADUNC y APUNC. Además, es sabido que cuando los no docentes paran prácticamente no se pueden desarrollar actividades de ningún tipo en las Universidades Nacionales.

Ahora, las miradas están puestas en el desarrollo de iniciativas para difundir la situación y las luchas de las Universidades Nacionales. En APUNC, se estaba organizando para este jueves 8, junto con otros sectores, una amplia en propuestas jornada de visibilización de los reclamos.

Los no docentes de la Universidad Nacional del Comahue, nucleados en APUNC, pararon 24 horas el viernes 2 pasado.

Paro en la UNRN

Por lo pronto, en las sedes de la UNRN se observó este lunes, según fuentes consultadas, una marcada paralización de actividades como consecuencia del paro de los no docentes de ATUNRN. Los trabajadores del sector tienen a su cargo la apertura, cuidado y mantenimiento cotidiano de las instalaciones, por lo que su inactividad suele traer como consecuencia que nadie más pueda estar y hacer algo en una Universidad Pública los días en que hay huelgas.

Los actuales son días de inquietud y nerviosismo extremo en las Universidades Nacionales. En la región, los integrantes de la comunidad educativa de la UNCo y la UNRN están pendientes de lo que pueda resolver el gobierno nacional, que ha sido conminado por la Justicia a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Se sabe que el Ejecutivo nacional busca efectuar maniobras jurídicas que respalden su negativa y dilaten las definiciones lo más posible.

Desfinanciamiento de las Universidades

Además, las autoridades universitarias, los gremios y el estudiantado conocen que el desfinanciamiento persistirá, si no se lo frena políticamente, el año que viene, por las limitaciones presupuestarias que se perfilan para el próximo ciclo lectivo y académico.

De allí que todas las fichas de los distintos sectores universitarios están puestas en la gran Quinta Marcha Federal Universitaria programada para el jueves 15 en todo el país. Como siempre, la manifestación mayor se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, pero se harán los esfuerzos necesarios para que en otras ciudades del interior del país las movilizaciones alcancen grandes proporciones en esa jornada. Particularmente, en la región se aguarda una protesta multitudinaria en Neuquén.