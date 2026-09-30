El TUC será gratuito durante toda la jornada del domingo 4 de octubre, en el marco del 123° aniversario de Cipolletti y el tradicional desfile.

Colectivos gratis en Cipolletti: cuándo será y qué hay que saber para viajar sin pagar.

La Municipalidad de Cipolletti anunció un beneficio especial para quienes quieran participar de las actividades por el 123° aniversario de la ciudad : los colectivos urbanos serán gratuitos durante todo el domingo 4 de octubre .

La medida alcanzará al Transporte Urbano de Cipolletti (TUC) durante toda la jornada y busca facilitar el traslado de los vecinos hacia las actividades previstas por la celebración.

El tradicional Desfile Cívico se realizará el domingo sobre calle Fernández Oro y comenzará a las 15 .

La propuesta reunirá a instituciones, organizaciones y vecinos para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad.

Cómo funcionará el servicio gratuito

Según informó el Municipio, los colectivos urbanos podrán utilizarse sin costo durante toda la jornada del domingo, como parte del operativo especial dispuesto por el aniversario.

Estefania Petrella

La medida apunta a facilitar el acceso al desfile y favorecer la participación de los vecinos en una de las principales actividades de la celebración.

Para consultar más información y detalles sobre el servicio, se puede ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de Cipolletti.

Aniversario de Cipolletti: más de 140 instituciones ya confirmaron su participación en el desfile

Hasta el momento, más de 140 instituciones y organizaciones locales ya confirmaron su presencia, entre las que se encuentran centros de jubilados, grupos de boyscouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles. La convocatoria para sumar delegaciones permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

Las organizaciones e instituciones participantes deberán realizar su concentración el domingo 4 de octubre a las 13.30 en la intersección de calle San Martín y Villegas, punto desde el cual los grupos se irán formando para desfilar. Por su parte, las delegaciones que integren el desfile con animales o vehículos deberán concentrarse sobre calle Vélez Sarsfield y Uruguay.

Desde la organización solicitaron a los asistentes concurrir con agua para mantenerse hidratados, ropa y calzado cómodos, y gorra para protección solar. Asimismo, el puesto de primeros auxilios e hidratación a cargo de Protección Civil estará ubicado en el Paseo del Ferrocarril, sobre calle Fernández Oro y España. El palco de autoridades estará emplazado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz.

La agenda oficial de festejos comenzará el sábado 3 de octubre a las 12 con el acto protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en calle Mariano Moreno y Mengelle. Durante la ceremonia se otorgarán reconocimientos a vecinos destacados de la ciudad y se entregará una ofrenda floral en el Monumento al Ing. Julio César Cipolletti.

Las actividades continuarán el domingo 4 de octubre con la concentración a las 13.30 y el inicio del Desfile Cívico a las 15, e invitan a todos los vecinos a sumarse, disfrutar y acompañar un nuevo aniversario de la localidad. Para consultas o más información, la Dirección General de Comunicación y Protocolo atiende de lunes a viernes de 7 a 14 a través del teléfono 449-4900 (interno 1035).