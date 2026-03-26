Sauce criollo: bajada en kayak por el río Negro para concientizar sobre su preservación

El gobierno provincial, municipios y diversas entidades han organizado una bajada en kayak en el inicio de un programa de preservación del sauce criollo.

El sauce criollo es el único árbol autóctono de las riberas fluviales de los valles de la región. Todavía no está en peligro, pero está sometido al avance riesgos de especies exóticas. Es un deber protegerlo y concientizar, como se hará este sábado.

Como parte del programa provincial de Restauración del Sauce Criollo , se llevará a cabo este sábado 28 de marzo una bajada en kayak por el río Negro, desde la Isla Jordán, en Cipolletti, hasta Puerto Viejo, en Fernández Oro. El sauce criollo es el único árbol nativo de los valles irrigados y es vulnerable ante el avance de especies foráneas.

La actividad arrancará a las 10 en la Escuela Municipal de Canotaje de Cipolletti y recorrerá un tramo de 6,2 kilómetros, a lo largo de los cuales se realizarán "distintas paradas estratégicas para observar y analizar el estado del bosque en galería que acompaña" al gran curso fluvial.

La iniciativa está dirigida específicamente a los alumnos de la Escuela de Canotaje, a quienes se les mostrarán los ejemplares de sauce criollo de la ribera y se les darán referencias e indicaciones para reconocerlos y poder distinguirlos de los sauces exóticos , o sea, ajenos a la región, que se multiplican incesantemente y con los que tienden a hibridarse, con el consiguiente riesgo para la preservación de la especie nativa.

SAUCE CRIOLLO BAJADA EN KAYAK SE HARÁ PROVINCIA RIO NEGRO La bajada en kayak por el río Negro entre Cipolletti y Fernández Oro ayudará en el conocimiento y protección tanto del sauce criollo, único árbol nativo de los valles irrigados de la región, como del conjunto de la Naturaleza de esta parte de la Patagonia Norte.

El denominado Programa de Restauración del Sauce Criollo, árbol cuyo nombre científico es Salix humboldtiana, es impulsado por el gobierno de la provincia de Río Negro, a través de la Dirección de Recursos Forestales de Valles Irrigados, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Y es que, como dice el lema "Río Negro protege su identidad natural", el cuidado y preservación de esta especie arbórea autóctona es de trascendencia por su "importancia ecológica, histórica y cultural" como especie originaria, según la información oficial que se dio a conocer sobre el evento de este sábado.

Especies introducidas y bosque nativo

Los alumnos de canotaje tendrán una charla introductoria sobre especies introducidas y naturalizadas, sobre el bosque espontáneo y el bosque nativo. A la altura del arroyo de la zona rural de María Elvira, se abordará lo concerniente a la contaminación de ese curso de agua y se explicará el concepto de eutrofización y la importancia ecológica del bosque en galería. También se hablará sobre la competencia que plantean las plantas exóticas por la luz.

Además, se darán referencias sobre el bosque degradado por el cambio de régimen de los ríos, por los embalses de la cuenca y el impacto de los caudales máximos en los sedimentos en las épocas de crecidas.

Ejemplares de ribera y de tierra adentro

Se identificarán y contemplarán ejemplares jóvenes del árbol en la costa, se mencionarán las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento y se aprovechará también para reconocer ejemplares de tierra adentro. Por último, se observarán y harán comentarios sobre sauces criollos adultos que se desarrollan sin competencia, en forma natural y el potencial existente para su desarrollo.

Está prevista una instancia de intercambio de opiniones y para consultas, tras lo cual se expondrán las conclusiones sobre el estado actual de la especie y las acciones necesarias para su preservación.

Sauce criollo, patrimonio natural rionegrino

De acuerdo con la información oficial, a través de iniciativas como esta bajada en kayak, la provincia "busca fortalecer el vínculo de la comunidad con elrío y con las especies nativas que forman parte de su paisaje, promoviendo la conservación y recuperación del sauce criollo como parte del patrimonio natural rionegrino".

Las reparticiones y entidades que organizan y acompañan la propuesta son el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro; la Dirección de Recursos Forestales en Valles Irrigados; la subsecretaría de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional; la Dirección General de Deportes de Cipolletti; la Municipalidad de Cipolletti; la Municipalidad de Fernández Oro; la Empresa Forestal Rionegrina S.A. (EMFORSA); la Escuela de Canotaje Municipal de Cipolletti; la Asociación Civil Guardianes del río Negro; Lygnum Consultoría & Proyectos; Amarylis Paisajismo; Signum Comunicación & Empresa.