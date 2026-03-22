Histórico: el oleoducto VMOS cruzó bajo el río Negro a 25 metros de profundidad

Es una de las obras clave del proyecto para exportar el petróleo de Vaca Muerta desde el puerto de Punta Colorada. El gobernador Alberto Weretilneck estuvo en el lugar.

Hito histórico. El ducto de VMOS cruzó por debajo del río Negro, a unos 25 metros de profundida. La obra se hizo cerca de Chelforó.

La obra de instalación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó un hito histórico al cruzar por debajo del río Negro , por lo que el caño por el que circulará el petróleo ya se encuentra en la margen sur del cauce, en inmediaciones de Chelforó , la localidad ubicada en entre el Alto Valle y el Valle Medio provincial.

La concreción del complejo trabajo se realizó el último viernes, y tuvo tal relevancia que hasta el propio gobernador Alberto Weretilneck y un nutrido grupo de funcionarios y representantes de las empresas que participan en el proyecto estuvieron en el lugar.

Desde el gobierno provincial se resaltó que se trata de uno de los “hitos más importantes” y marca “un punto de inflexión” en el mega plan que “ya genera miles de puestos laborales y proyecta oportunidades reales para los rionegrinos”.

Cruce VMOS río Negro 3

Weretilneck siguió de cerca la finalización de la perforación que se hizo de manera horizontal dirigida, “una tecnología que permitió instalar el ducto 25 metros por debajo del río sin afectar su curso, garantizando el cuidado del recurso hídrico y cumpliendo con los estándares ambientales exigidos por la Provincia”, se subrayó.

“Estamos hablando de una de las obras más importantes de la Argentina en mucho tiempo. Y hoy se demuestra que se puede hacer, con empresarios argentinos, trabajadores argentinos y tecnología nacional”, afirmó el Gobernador.

Por el consorcio VMOS, participaron el presidente, Gustavo Gallino; el CEO, Gustavo Chaab; el gerente ejecutivo, Diego Serangeli; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; el presidente y CEO de Sacde, Damián Mindlin; el gerente de Asuntos Institucionales de Pluspetrol, Federico Lescano; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; el presidente de Techint Ingenieria y Construcción, Carlos Bacher; entre otras autoridades provinciales, locales, directivos de empresas del sector y dirigentes sindicales.

Rumbo, previsibilidad y desarrollo

Weretilneck remarcó que este avance es "resultado de una decisión política clara de la Provincia de acompañar y garantizar el desarrollo de inversiones estratégicas".

“Para nosotros también fue un desafío. Nunca habíamos sido parte de un proyecto de esta magnitud, con esta incidencia nacional. Y asumimos la responsabilidad de estar a la altura”, enfatizó.

Además, destacó el trabajo articulado para sostener el ritmo de obra: “Sabemos que cada día que una obra de estas características se retrasa genera un daño enorme. Por eso trabajamos para dar previsibilidad, reducir tiempos y cumplir con lo que el proyecto necesita”.

El Gobernador también puso en valor el desarrollo local vinculado a la obra: “Planteamos desde el inicio que el 80% de los trabajadores sean rionegrinos, y se ha avanzado con responsabilidad. También hay empresas de la provincia participando en trabajos complejos, lo que demuestra que Río Negro está preparado para esta nueva etapa”.

Cruce VMOS río Negro 2

En la misma línea, Gustavo Gallino, presidente del consorcio VMOS y vicepresidente de Infraestructura de YPF, destacó: “El cruce del río Negro marca un hito clave para el VMOS. Nos acerca a concretar una obra estratégica que amplía la capacidad de evacuación de petróleo, promueve nuevas exportaciones y contribuye al desarrollo productivo regional”.

Por su parte, el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, subrayó el valor simbólico y técnico del avance: “Este hito une Allen con Punta Colorada, cruzando por debajo del río Negro, con todo el valor simbólico que tiene este río que le da nombre a la provincia. Es un proyecto pionero que cumple con los más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente”.

5.000 puestos de trabajo

El oleoducto VMOS es hoy uno de los proyectos de infraestructura energética más relevantes del país. Ya genera más de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos a lo largo de sus 437 kilómetros de extensión, entre Allen y Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, donde se construye una terminal portuaria para exportar petróleo al mundo.

“Somos una provincia previsible, con estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. Ese es el camino que estamos construyendo”, sostuvo Weretilneck.

Además, destacó el rol estratégico del proyecto en el contexto global: “Con Vaca Muerta y con estas obras, la Argentina tiene una oportunidad histórica. Estamos construyendo uno de los polos exportadores de energía más importantes de América Latina”.

La Provincia, a través de sus organismos de control, supervisó cada etapa de la obra para garantizar su desarrollo bajo criterios de seguridad y cuidado ambiental, reafirmando su rol como garante del proceso.

“Hoy ya no hay dudas de que vamos a ser protagonistas en el escenario energético mundial”, concluyó el Gobernador.