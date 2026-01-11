San Antonio Este: encontraron muerto al turista que salió a remar en un kayak

El hombre de 55 años domiciliado de Villa Gesell estaba desaparecido desde el 1 de enero. Este sábado personal de Prefectura encontró el cadáver dentro del mar.

La planta de Alpat que produce carbonato de sodio está ubicada en el acceso a la bahía de San Antonio. Allí encontraron el cuerpo del turista desaparecido.

El cuerpo del turista que a principios de año alquiló un kayak y salió a remar por la costa de Puerto San Antonio Este fue encontrado este sábado en inmediaciones del muelle de ALPAT, un sector de playa al que los lugareños saben llegar, ubicado en el acceso a la bahía de San Antonio.

El operativo lo realizó personal de Prefectura Naval que buscaba al hombre de 55 identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales , domiciliado en Villa Gesell.

Medios de la región atlántica rionegrina informaron que el cadáver apareció flotando y que los efectivos de la fuerza lo trasladaron hasta la costa, donde había una notable cantidad de vecinos que disfrutaban la calurosa tarde.

Las primeras pericias

Se le dio intervención la Policía y la Fiscalía de turno, que había iniciado una investigación por presunta desaparición de persona, desde donde se dispuso la convocatoria del Gabinete de Criminalística para efectuar las primeras pericias. Concluidas esas labores el cuerpo fue trasladado al hospital local para continuar con los exámenes de rigor que permitan determinar su identidad y las causas de la muerte.

Posteriormente se confirmó que se trataba de Morell Corrales. El dato lo corroboró lafamilia tras realizar el reconocimiento, indicó Noticiasnet.com.ar.

Pablo Corrales desaparecido

Morel había llegado en las horas previas de año nuevo y se había alojado en un complejo de departamentos del poblado portuario, ubicado a unos 70 kilómetros de Las Grutas.

El 1 de enero rentó un kayak en uno de los comercios del sector y salió a remar. Pero no regreso.

La primera en notar su ausencia fue la propietaria del inmueble donde se alojaba al advertir que pasaban las horas y no aparecía. Según trascendió, ingresó al departamento y se encontró con todas sus pertenencias, por lo que alertó a las autoridades de la Subcomisaría 62.

El dato del taxista

Hasta ese momento no se sabía qué había hecho ni donde había ido. Hasta que un taxista informó que había llevado al visitante hasta el sector de playa Las Conchillas, en inmediaciones al refugio del Club Pescadores.

A partir de allí se desplegó un operativo con rastrillajes tanto por mar como por tierra. La búsqueda se complementó con la difusión de su rostro y sus características físicas. Pero el operativo no daba resultados.

Pocos días después de la desaparición encontraron abandonada la embarcación en la que había salido a navegar. Trascendió que también habían hallado una mochilla con bebidas alcoholicas.